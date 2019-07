La Regione Toscana chiede 43 milioni di danni a Roche e Novartis

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per forti temporali nel sud della Regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato un avviso di criticità valido per tutta la regione: Allerta Meteo per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 20 di questa sera. Particolare attenzione per il sud della Toscana e l’Arcipelago, dove il codice di Allerta passerà da “giallo” ad “arancio” tra la mezzanotte e le 13 di domani. Codice giallo in tutte le ...

Regione Toscana - Commissione approva legge per tutela migranti : cure - dimora e cibo a irregolari in attesa di rimpatrio : È stata approvata oggi in Commissione sanità e politiche sociali dell’Assemblea Toscana la legge regionale per i “diritti fondamentali”. Il passaggio successivo sarà farla arrivare in aula nella prossima seduta del Consiglio regionale. La proposta ribattezzata “Disposizioni per tutela dei bisogni essenziali della persona umana” ha l’obiettivo di arginare il problema della gestione degli immigrati sul territorio attraverso ...

Concorsi Regione Toscana - 49 posti all’Agenzia regionale per l’impiego entro il 2019 : Pubblicati 4 bandi dei Concorsi Regione Toscana per 49 assistenti e funzionari da inserire nell’Agenzia regionale per l’Impiego. La notizia arriva dallo stesso Ente tramite avviso sul Bollettino Ufficiale regionale n.26 bis del 28 Giugno 2019. Vediamo assieme i profili richiesti, come inviare la domanda e le prove di selezione. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Regione Toscana: i profili messi a bando I 4 bandi di Concorso ...

Rete dei punti nascita - l’aggiornamento della Regione Toscana : Aggiornata la Rete dei punti nascita della Toscana, e anche l’organizzazione dei servizi di trasporto protetto neonatale e trasporto assistito

Maltempo - danni alle ciliegie : sostegno dalla Regione Toscana : La produzione regionale di ciliegie ha subito pesantemente gli effetti di questo maggio ad alta piovosità, per questo la Regione Toscana ha convocato un incontro finalizzato ad analizzare la situazione di difficoltà che sta interessando la filiera cerasicola, valutando possibili strategie di intervento per il sostegno della stessa filiera. Lo rende noto la stessa Regione spiegando che all’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle ...

Sostegno alla domiciliarità : dalla Regione Toscana oltre 12 milioni : Per le persone non autosufficienti o affette da demenza non grave, poter restare nel proprio ambiente è importante e può

Maltempo Toscana : la Regione avvia il censimento dei danni : La Regione Toscana è al lavoro sulle coste grossetane colpite dal Maltempo con conseguenti criticità dovute al materiale vegetale trasportato dal fiume Ombrone e del torrente Bruna e riversato sulle spiagge. “Dopo aver annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza regionale – spiega l’assessore all’ambiente Federica Fratoni – , insieme ai territori interessati, la Regione è impegnata nel censimento dei danni ...

Maltempo - emergenza fiume Secchia : la Regione Toscana invia colonna mobile a Modena : Visto lo stato di mobilitazione nazionale del Servizio di protezione civile dichiarato oggi dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per l’ondata di Maltempo che ha interessato e colpito l’Emilia Romagna, la Regione Toscana ha deciso di inviare, come contributo, alcuni moduli della propria colonna mobile. In collaborazione con la Citta’ metropolitana di Firenze e il Comitato regionale del volontariato, spiega una nota ...