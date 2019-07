La Reggina del mercato | amaranto scatenati | ufficiale l’arrivo di 4 calciatori!

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : Reggina e Salernitana show - colpo del Venezia : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovo anche i club in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative nel punto dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ci siamo, Alessio Cerci è pronto a riabbracciare il tecnico Ventura, contatti positivi nelle ultime ore con la Salernitana e via Lazio può arrivare anche Kiyine. Si stringe per il difensore Bianchetti, vicino anche l’attaccante Giannetti. Per la ...

Reggina - la conferenza stampa di Toscano : show del presidente Luca Gallo [FOTO] : 1/3 ...

Calciomercato Serie C - grande duello Reggina-Bari : mossa dell’Avellino e valzer di portieri : Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Scatenato il Monza che punta Mbakogu ed è ai dettagli per il difensore Sampirisi mentre la Vis Pesare insegue il difensore Lelj del Ravenna, forte concorrenza anche del Carpi. Il Venezia ...

Serie C : Letizia sarebbe nel mirino del Bari - Catania e Reggina in cerca di un tecnico : In attesa di conoscere la definitiva composizione degli organici di Serie C, il cui sipario calerà definitivamente con la gara Trapani-Piacenza di sabato 15 giugno che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la Serie B, molte squadre sono alle prese con il mercato dei calciatori e non solo. Bari, si lavora per garantire una rosa di lusso a Cornacchini Ed in questa ottica non può mancare certamente il Bari che sta lavorando alacremente per ...

Accadde oggi - 13 giugno 1999 : la prima storica promozione in Serie A della Reggina : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, ...