La procura di Milano valuta se indagare Meranda e Vannucci

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ladista facendo accertamenti endo le posizioni di Gianlucae Francesco, le due persone che si sono fatte avanti dicendo di aver partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca dove era presente anche Gianluca Savoini. Dopo una fase di identificazione certa per riscontrare la loro effettiva presenza i due potrebbero esser presto iscritti nel Registro degli indagati e convocati dai pm, come accaduto con Savoini.Vive a Suvereto (Livorno), dove è nato, in una villetta con la madre anziana Francesco, l’uomo che ha detto di essere stato presente alle trattative commerciali all’Hotel Metropole di Mosca insieme a Savoini e Maranda.abita in una casa ai margini del paese, davanti alla caserma dei carabinieri e anche stamani presto è stato visto a Suvereto: alcuni concittadini dicono che...

