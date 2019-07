La procura chiede 3 ergastoli per l' omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lageneraleha formalizzato le accuse e chiesto condanne all’ergastolo per i tre presunti autori materiali dell’diGalizia, lauccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Restano sconosciuti i mandanti. Le accuse contro i fratelli Alfred e George Degiorgio e Vincent Muscat - arrestati alla fine del 2017 - sono state ufficializzate dal ministeroGiustizia martedì. Secondo gli esperti l’udienza non avrà luogo ancora per anni, in quanto il pubblico ministero ha 20 mesi di tempo per stabilire una data.La loro individuazione avvenne grazie alle indagini condotte con la collaborazione internazionale di Fbi, Europol e molte polizie europee, da Scotland Yard a quella italiana, compresi specialisti finlandesi che contribuirono - tra l’altro - al recupero in mare ...

fattoquotidiano : Daphne Caruana Galizia, procura chiede 3 ergastoli per l’omicidio della giornalista - MarcoBellinazzo : Palermo: la Procura chiede il fallimento. Un crac scritto da almeno 2 anni che nessuno ha voluto leggere. Anche que… - fattoquotidiano : Piemonte, procura chiede archiviazione per 28 ex consiglieri regionali indagati per peculato: anche il governatore… -