La prima foto insieme! Angela Nasti di Uomini e Donne | chi è il nuovo fidanzato famoso

Francesco Monte : prima foto con la nuova fidanzata su Instagram : Ormai è ufficiale: Francesco Monte e Isabella De Candia stanno insieme. A confermare la love story, di cui si parlava ormai da diverse settimane, è stato proprio il modello pugliese che nelle Stories di Instagram ha postato uno scatto in cui stringe fra le braccia la top model. Bellissima e talentuosa, conosciuta soprattutto per la sua somiglianza con Monica Bellucci, Isabella era stata avvistata più volte in compagnia di Monte. I due erano ...

Amadeus e Giovanna Civitillo sposi... ecco la prima foto del matrimonio : Quella di Amadeus e Giovanna Civitillo è una delle storie d’amore più belle dello showbiz. I due si sono conosciuti nel 2003 durante la trasmissione “L’eredità”, dove lui era il conduttore del programma e la Civitillo era la protagonista della “scossa”, uno dei giochi che veniva aperto proprio dal suo sexy ‘stacchetto’. In quel periodo Amadeus era sposato con Marisa Di Martino, madre della primogenita, la 22enne Alice Sebastiani, che proprio in ...

Serie A e Serie B - le ultime dai ritiri : 7 reti del Genoa - prima tappa a Singapore per l’Inter [FOTO] : Continua la preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione, si preannuncia una stagione scoppiettante. Scatenato il Genoa, sette gol nell’amichevole contro il Wacker Innsbruck nel ritiro austriaco, nel primo tempo in rete , Favilli e Sanabria mentre nella ripresa sale in cattedra Pinamonti, l’ex Frosinone mette a segno una tripletta. A concludere lo score Gumus, autore di una doppietta. prima tappa a ...

La prima foto del bacio con il pugile King Toretto! E' amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : Dopo tante indiscrezioni sulla nuova love story con Scardina dopo la rottura da Matteo Mammì, ecco la foto che sembra provare come ci sia del tenero tra la conduttrice televisiva e il pugile. King Toretto e la Leotta sono stati paparazzati da Chi mentre si rilassavano in barca al largo di Ibiza. Del resto, i due erano già stati ritratti insieme da Spy, sempre nell'isola delle Baleari, nel corso di una passeggiata in cui lui le teneva il ...

Angela Nasti - prima foto di coppia con Kevin Bonifazi : Benché il viso di lui sia nascosto tra i capelli di lei, la story di Angela Nasti su Instagram può essere considerata la prima foto di coppia con la nuova fiamma Kevin Bonifazi. La ex tronista, a poche settimane dalla rottura con Alessio Campoli, scelto a Uomini e donne a fine maggio e scaricato dopo pochi giorni, esce allo scoperto con il difensore del Torino, con il quale era già stata pizzicata sia a Napoli che ad Ibiza. “Ciao” ...

Beyoncé - stacco di coscia da Oscar alla prima europa de Il Re Leone - foto : Una premiere europea da Oscar, quella de Il Re Leone, con Beyoncé, voce di Nala in lingua inglese, assoluta superstar. Presentatasi sul red carpet insieme al marito Jay-Z, la popstar ha calamitato l'attenzione dei fotografi grazie ad un abito color oro caratterizzato da uno spacco vertiginoso.coscia in primo piano per l'ex Destiny's Child, ruggente e sorridente come nelle migliori occasioni. Sul tappeto rosso londinese la cantante ha avuto ...

Il bambino porta via i libri e il poliziotto lo guarda : la foto simbolo dello sgombero di primavalle scuote la rete : “Le parole non possono aggiungere altro”, commenta un utente. Ed è così. Quella scattata da Massimo Percossi dell’Ansa è l’immagine simbolo dello sgombero di via Cardinal Capranica, a Primavalle, periferia nord di Roma. Ritrae un bambino che porta via dei libri mentre alle sue spalle un poliziotto lo osserva. “Armi”, scrive un altro utente su Twitter, a evidenziare i libri del ...

Jeff Bezos e Lauren Sanchez - la prima uscita pubblica dopo il divorzio è a Wimbledon : le foto : Il torneo di Wimbledon raduna nel regno di Sua Maestà una schiera di vip da tutto il mondo. E sugli spalti ad assistere alla finalissima tra Federer e Djokovic c’erano anche Jeff Bezos e la nuova compagna Lauren Sanchez. La coppia, reduce dal divorzio multimilionario del fondatore e proprietario di Amazon, era alla sua prima uscita ufficiale e ha rubato la scena (e gli obiettivi) alla Royal Family. Bezos e la Sanchez fanno infatti ...