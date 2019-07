La Pininfarina Battista si svelerà alla Monterey Car Week

Pininfarina Battista - A Pebble Beach nella veste definitiva : La Automobili Pininfarina è ora impegnata su due fronti, avendo avviato i test della Battista e confermto lo studio di nuovi progetti che saranno annunciati in agosto al Monterey Car Week.La Battista in forma definitiva. Per la Hypercar elettrica Battista da 1.900 CV iniziano i collaudi con il contributo dell'ex pilota di formula 1 Nick Heidfield. La vettura è infatti impegnata in galleria del vento per gli ultimi affinamenti e in ...

Motori – La Hyperrcar Pininfarina Battista è la protagonista del Parco Valentino [GALLERY] : Pininfarina Battista, la Hypercar italiana con prestazioni superiori ad una F1, torna in terra natale per il Salone dell’Automobile di Torino In seguito al debutto della Battista al Salone dell’automobile di Ginevra nel marzo 2019, la nuova hypercar interamente elettrica è stata presentata durante un tour mondiale a nuovi clienti e appassionati di supercar in Europa, Medio Oriente e Nordamerica. La prima vettura di lusso realizzata ...