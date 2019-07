La nuova serie Disney live action si chiama Bia | in Italia a settembre

«Luna Nera» : cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...

BMW Serie 1 - Al volante della nuova 118d Sport : Che la terza generazione della BMW Serie 1 sia stata rivoluzionata nell'impostazione meccanica, con il motore disposto in posizione trasversale e la trazione anteriore, non è certo una novità. Tuttavia, trovarsela davanti in veste definitiva ben sapendo di doverla guidare di lì a poco genera ancora sentimenti contrastanti. La devi metabolizzare, non ce n'è. Il cuore la vorrebbe con la distribuzione dei pesi al 50:50 e le ruote dietro a ...

Jinn - le polemiche per la nuova serie fantasy araba di Netflix : Sono esseri magici intermediari tra il nostro mondo e quello superiore, hanno un volto benevolo e protettivo ma possono essere anche maligni e pericolosi sonon i Jinn e con questo nome arriva la serie fantasy di produzione araba in streaming su Netflix online dal 13 giugno. La produzione destinata al popolo dei giovani è particolare perché appunto è prodotta ad Amman, Giordania, ed è culturalmente legata al mondo arabo anche per quanto riguarda ...

Serie A - rese note le date della nuova stagione : si inizierà il 24 e 25 agosto : La Serie A 2019/2020 sta per prendere forma. Mentre tutte le squadre sono impegnate a spendere fatiche tra ritiri e tournée sparse in giro per il mondo, la Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato le date della nuova stagione, sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia. Il campionato di massima Serie aprirà i battenti domenica 25 agosto 2019, anche se ufficialmente la prima gara si ...

Juventus – nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Another Life - al via la nuova serie con Katee Sackhoff : Ancora una serie di fantascienza per la mitica Katee Sackhoff, l’indimenticabile Starbuck di Battlestar Galactica per Ronald D. Moore, parte infattil 25 luglio in streaming su Netflix l’attesissima Another Life. La serie in dieci puntate è stata ideata da Aaron Martin. Antother Life, la trama Un misterioso manufatto aliena arriva sulla Terra e il comandante Niko Brekinridge ossia la stessa Sackhoff (più recentemente vista anche in ...

Prime immagini di Romulus - nuova serie Sky Original di Matteo Rovere : Sono state rilasciate le Prime immagini ufficiali dal set della nuova produzione Sky Original, Romulus, una serie di Matteo Rovere, al suo esordio alla regia di un progetto televisivo. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la serie sarà composta da 10 episodi. Nel cast Andrea Arcangeli (The Startup, Trust - Il rapimento Getty),...

Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio : serie Tv e sport sono due mondi che viaggiano ormai a braccetto. Nelle prossime settimane, Amazon Prime si prepara a lanciare “This Is Football”, un nuovo lavoro prodotto dalla britannica October Films in collaborazione con la casa di produzione cinematografica e televisiva spagnola Brutal Media e con Starbucks. Si tratta, in totale, di 6 episodi […] L'articolo Amazon e Starbucks lanciano una nuova serie sul calcio è stato realizzato da ...

«Beverly Hills 90210» - la nuova serie : nel secondo trailer scatta il primo bacio : Nella tendenza dei reboot e dei revival, è già intrinseca una quota nostalgia molto alta, eppure quando si parla di Beverly Hills 90210 (BH90210), la percentuale schizza alle stelle. Un po’ perché dopo che è stato annunciato il progetto di una serie revival di Beverly Hills 90210, c’è stata la tragica morte di Luke Perry, uno dei protagonisti più iconici del telefilm anni Novanta. Un po’ ...

Rai - le serie tv estive : arrivano Velvet Collection 2 e una nuova versione di Rex : Ci sono molte novità in questa estate per quanto riguarda la messa in onda di fiction di successo trasmesse in Rai. L'azienda di stato punta a mandare in onda serie tv legate all'ambiente medico, dopo il traguardo raggiunto da "The good doctor". La seconda stagione di "Velvet Collection" farà il suo ritorno ad agosto su Rai1 ad agosto. La serie spagnola è stat capace negli anni di appassionare il pubblico. La curiosità si ritrova nel fatto che ...

Stranger Things 4 : trama - cast e quando esce la nuova serie tv : Stranger Things 4: trama, cast e quando esce la nuova serie tv Da quando il 4 luglio 2019 è stata pubblicata la terza stagione di Stranger Things milioni di persone si stanno ponendo la stessa domanda: quando esce la quarta? Il successo straordinario della serie televisiva statunitense è stato tale che i fan già attendono con ansia di rivedere i giovani eroi in azione. Un risultato che non possiamo certamente definire inaspettato dato che ...

Bridgerton : cast e trama della nuova serie Netflix : La piattaforma streaming Netflix ha rivelato il cast e la trama di Bridgerton, la nuova serie creata da Shondaland (ovvero, la casa di produzione di Shonda Rhimes), disponibile dal 2020. Di cosa parlerà questa nuova serie? Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è ambientata nel mondo sexy, sontuoso e competitivo dell’alta società Regency London. Dalle scintillanti sale da ballo di Mayfair agli ...