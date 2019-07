La Fondazione Einaudi regala 10 libri al bambino sgomberato E un donatore anonimo gli

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Rayane, ilche ha portato via i propridurante lo sgombero di Primavalle a Roma, potrà continuare a studiare grazie aiche è riuscito a salvare e anche grazie a quelli che riceverà dallaLuigi.L’ente ha comunicato la decisione di aiutare il piccolo studente su Twitter: “LaLuigiha deciso dirgliene altri 10, che potranno seguire il suo percorso di studi. Le autorità ci facciano sapere come e dove possiamo recapitarli”. Che foto !#Rayane, 11 anni, dallo sgombero della casa in cui vive salva i suoi.E laLuigiha deciso dirgliene altri 10, che potranno seguire il suo percorso di studi.Le autorità ci facciano sapere come e dove possiamo recapitarli. pic.twitter.com/ONoAIx71mH—LuigiOnlus (@fl) July 17, 2019Le ...

