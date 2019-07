La festa della Madonna del Carmine a Ragusa

Ragusa - la festa della Madonna del Carmelo : E' iniziata a Ragusa, la festa della Madonna del monte Carmelo. La celebrazione eucaristica festiva si tiene alle 10 e alle 19

Goodwood 2019 - le dieci curiosità della festa del Festival of Speed : E' il tempio degli appassioni. Un appuntamento imperdibile sia per vedere sfrecciare sul circuito all'interno del salone all'aperto inglese vetture che hanno fatto la storia,...

Jovanotti - il grande spettacolo della sua “prima volta” : la festa sulla spiaggia di Lignano (con qualche problema logistico) : “La prima volta“. Mica semplice, che tutto vada per il verso giusto. Ognuno di noi ha sperimentato una “prima” e non tutti possono dire che sia stata proprio perfetta. Così è stato per Jovanotti, anche se lui, alla perfezione, c’è senza dubbio andato vicino. La data uno del suo Jova Beach Tour, a Lignano, è stata incantevole, e chi si aspettava una “baracconata” si sarà dovuto ...

BATTITI LIVE 2019 - BRINDISI/ Scaletta e cantanti : il sindaco 'una festa della musica' : BATTITI LIVE 2019, seconda tappa BRINDISI: cantanti e Scaletta. Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri padroni di casa della kermesse musicale di Radionorba

Le foto della festa di San Firmino a Pamplona : Quella coi tori, la gente che corre per strada davanti ai tori, i feriti dai tori e quelli che rimpiangono di aver corso davanti ai tori

Matera. festa della Bruna : revoca fuochi d’artificio : E’ stata revocata l’autorizzazione per i fuochi pirotecnici in programma domenica 7 luglio e il 20 settembre in occasione della

festa Unità di Reggio - 2 milioni di debiti e Pd pronto a passo indietro : così tramonta l’evento simbolo della sinistra in Emilia : Il 18 settembre 1983 due milioni di persone si radunavano al Campovolo di Reggio Emilia: a chiudere la Festa nazionale dell’Unità era arrivato il segretario del Partito comunista, Enrico Berlinguer. Nel 1997, su quel palco, si esibivano gli U2: ad assistere al concerto 147mila fan, record assoluto per una band fino ad allora. Due istantanee entrate nell’immaginario collettivo dei reggiani e legate all’evento simbolo della sinistra ...

Mattarella a Salisburgo - manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3 : “Libertà per Carola!”, è solo uno degli slogan che campeggia su cartelloni e striscioni a Salisburgo. Nella città austriaca oggi si è svolta una manifestazione, totalmente pacifica, per la liberazione di Carola Rackete, comandante della nave Ong SeaWatch 3, al momento agli arresti domiciliari in un’abitazione privata ad Agrigento....Continua a leggere

Hong Kong - manifestanti occupano Parlamento/ Video - cariche della polizia : Hong Kong, proteste contro legge sulle estradizioni in Cina: manifestanti occupano il Parlamento, polizia riprende il controllo dopo cariche. Il Video

Hong Kong - scontri e proteste nel giorno dell’anniversario della riunificazione con la Cina : manifestanti fanno irruzione in Parlamento : Sono passati 22 anni dal passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Oggi, nel giorno dell’anniversario della riunificazione, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è ...

Taranto - travolge due donne dopo la festa rionale : arrestato pirata della strada : Un terribile incidente si è verificato ieri sera a San Pietro in Bevagna, nel tarantino, una frazione costiera ricadente nel Comune di Manduria. Secondo quanto riporta la stampa locale, un'auto pirata, condotta da una uomo del posto, ha travolto due donne residenti a Manduria: si tratta di Annamaria Massafra, di 51 anni, e della cognata, Silvana Foti, una 47enne di origini calabresi ma residente a Roma. Le due signore avevano trascorso una ...

Ragusa - la festa della Madonna delle Grazie : Prosegue, nel quartiere Ecce Homo, a Ragusa, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Sino a lunedì 1 luglio il novenario

Muore soffocato da un boccone di carne alla festa di compleanno della moglie : L’uomo, un pensionato di 68 anni originario della provincia di Benevento, viveva da anni ad Alessandria. Inutili i soccorsi del 118. Doveva essere una serata gioiosa e spensierata e invece si è trasformata in un incubo. Michelino Ciarmoli, un 68enne ex ferroviere in pensione, originario di Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, ma che viveva da anni ad Alessandria, è morto soffocato da un boccone di carne.\\ L’uomo ...

Softball - Europei 2019 : il regolamento della manifestazione. Formula molto articolata - in palio sei posti per il pre-olimpico : Siamo ormai molto vicini al via dell’edizione 2019 degli Europei di Softball, che dal 30 giugno al 6 luglio metteranno di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente tra la Repubblica Ceca e la Polonia, per una settimana ricca di partite. molto intenso infatti il regolamento, con il torneo che si aprirà con una prima fase a gironi, quattro per la precisione, tre dei quali a sei squadre, mentre il gruppo D sarà composto da cinque ...