‘La Fagiané di Magrini’ | “Ho una speranza per Fabio Aru Bernal potrebbe fare il gregario

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA MANCANZA DI UN RE DELLE VOLATE Se le dividono perché sono tutti bravi. Ogni volata ha la sua storia. Oggi è stata lunga, il treno della Deceuninck non ha funzionato bene, Viviani si è dovuto arrangiare. Bonifazio ha preso un cellulare in testa, è stata una bruttissima scena, gli spettatori non si rendono conto dei rischi che corrono. E’ stata una volata incerta fino alla fine. E’ bello perché c’è alternanza, io preferisco questa situazione ad un dominatore. DOMANI INIZIANO I PIRENEI…O NO? Domani è un antipasto leggero di Pirenei, poi ci sarà la cronometro dove ci sarà un assestamento in classifica, ma non più di ...

