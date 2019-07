Kevin Malcuit | la denuncia della fidanzata | “I napoletani sono disgustosi con me | sapevo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Da quandoarrivata inei miei confronti. Mi dicono chebrutta e cheal massimo la sorella di, non la”. Non usa mezzi termini Ashley Rose, ladel calciatore del Napoli, per esprimere tutta la sua delusione per l’accoglienza che ha avuto nel capoluogo campano da quando è arrivata. La ragazza ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo, in cui ha voluto raccontare i commenti che lestati rivolti dalla gente, accusando i tifosidi essere razzisti. FQ Magazine Dramma su un campo da golf: bambina di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre “Mi dicono che mi devo mettere a dieta – scrive Ashley -. Mi avevano avvertito. Nonola ‘donna del calciatore’ ideale ...

