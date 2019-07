Juventus solo su PES | cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lasaràsu PES per i prossimi 3 anni: eccocambierà in20 trae dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non èteatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli trae PES per convincere i videoamanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del titolo 2020: l’accordo con laper ottenerne in esclusiva i diritti sulla licenza per i prossimi 3 anni.dunque in20? EA Sport ha spiegato che lacambierà nome in ‘Piemonte Calcio’, una ‘nuova’ squadra con tanto di logo e divise di gioco proprie, nonché un nuovo stadio, il tutto creato sullo stile del club bianconero. Isaranno quelli reali, con i nomi veri e i tratti somatici somiglianti. Nella modalità ...

