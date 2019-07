Juventus e Konami annunciano una partnership | per i prossimi tre anni i campioni d’Italia

Partnership con Konami : la Juventus sarà in esclusiva su PES 2020 : La Juventus ha stretto un accordo con Konami, la casa che produce la serie PES: “sarà l’unico videogioco per consolle ad avere i diritti Juventus”.“powered by Goal”Quello degli eSports è un fenomeno sempre più importante a livello globale. L’accuratezza raggiunta da diversi videogames rende l’esperienza di chi si approccia ad essi sempre più reale e gli straordinari passi in avanti fatti hanno portato anche diversi top club a siglare accordi ...

eFootball PES 2020 : KONAMI sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Juventus Pes 2020 : accordo tra Konami e Juve - Pes sarà stellare : Juventus Pes 2020: Konami e F.C. Juventus hanno siglato un accordo di esclusiva per la stagione sportiva 2019/2020 per l’utilizzo dei diritti del brand Juve nel videogioco Pes 2020, che si preannuncia spettacolare. Di seguito il testo del comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus Juventus Pes 2020: siglato l’accordo tra Konami e Juve “Juventus […] More

PES 2020 Juventus : esclusiva con Konami - addio Fifa 20. I dettagli : PES 2020 Juventus: esclusiva con Konami, addio Fifa 20. I dettagli È ufficiale: la Juventus lascerà Fifa; i bianconeri hanno annunciato la propria collaborazione esclusiva con Pes per la prossima stagione. Fortnite stagione 10: data, quando inizia e durata. Le anticipazioni PES 2020 Juventus: addio PM Black White “L’unico gioco che avrà la Juventus, il suo stadio, il suo emblema, sarà ePES 2020. Abbiamo iniziato a parlare ...

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di Efootball Pes 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...

Konami - partnership esclusiva con la Juventus per PES 2020 : Konami partnership Juventus – Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato una partnership esclusiva a lungo termine con la Juventus. L’accordo fornisce ai creatori della serie eFootball PES l’uso esclusivo del brand Juventus all’interno del videogioco, tra cui il nome della squadra, lo stemma e i kit ufficiali. Inoltre, al team di sviluppo è stato concesso […] L'articolo Konami, partnership esclusiva con la Juventus ...

eFootball PES 2020 avrà in esclusiva la Juventus FC : Konami annuncia una grande collaborazione : Konami Digital Entertainment ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d'Italia.La partnership tra Konami e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l'utilizzo esclusivo all'interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team ...