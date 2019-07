Juventus | De Ligt è arrivato al JMedical | folla entusiasta ad accoglierlo VIDEO

Juventus - De Ligt è sbarcato a Torino! Saluto ai tifosi - poi dritto in hotel : domani le visite mediche : Matthijs De Ligt è sbarcato a Torino: il giovane centrale olandese ha salutato i tifosi della Juventus, per poi fare tappa al J hotel in attesa delle visite mediche di domani “Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui“, sono queste le prime parole di Matthijs De Ligt nelle vesti di nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo diversi giorni di trattative serrate fra Juventus e Ajax (e ...

De Ligt Juventus : il giocatore è arrivato all’aeroporto di Caselle -LIVE : De Ligt Juventus: la telenovela relativa al giocatore olandese si è finalmente chiusa, il colpo bianconero dell’Estate è finalmente a Torino. L’ex difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Caselle con un volo privato: molti giornalisti ed un piccolo numero di tifosi sono presenti a Caselle già dalle ore 18.00 […] More

Juventus - de Ligt è atterrato a Torino : le prime parole del difensore - pronto per la nuova avventura [VIDEO] : Ci siamo Matthjis de Ligt è sbarcato a Torino. L’aereo del difensore olandese è atterrato alle 22:20 circa. Dopo settimane di trattative, la Juventus può abbracciare il suo nuovo difensore centrale. Matthjis de Ligt arriva a Torino ad un anno e un giorno di distanza da Cristiano Ronaldo. Due super colpi che fanno della Juventus una seria candidata alla vittoria della Champions League, dopo la delusione della scorsa stagione. Il ...

DE LIGT ALLA Juventus/ Atteso oggi a Torino - domani le visite mediche : le cifre : De LIGT ALLA JUVENTUS, il giocatore è Atteso oggi a Torino, mentre domani sosterrà le visite mediche: le parole dei Van der Sar.

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

De Ligt Juventus - oggi arriva Torino : novità sul numero di maglia! : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare De Ligt. Il difensore centrale sarà atteso a Torino nella giornata di oggi e domani sosterrà le visite mediche al J Medical prima della firma sul nuovo contratto e l’ufficialità. Affare totale e fumata bianca arrivata proprio nelle ultime ore. Il giocatore, come noto, […] More

Calciomercato Juventus : De Ligt potrebbe essere presentato giovedì - caos Icardi : Il Calciomercato della Juventus viaggia spedito. I bianconeri, oggi, potrebbero accogliere Mathijs de Ligt che andrebbe a rinforzare la difesa di Sarri. A confermare la notizia è la prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Sta invece diventando un vero e proprio giallo la situazione di Mauro Icardi. Il Napoli alza il pressing, anche perché rischia di non riuscire ad arrivare a James Rodriguez, Paratici aspetta il momento giusto per ...

Calcio - Juventus e Ajax hanno trovato l’accardo : Matthijs de Ligt è bianconero - visite mediche mercoledì : Il colpo che tutti i tifosi bianconeri attendevano ormai da giorni è stato concluso pochi minuti fa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Ajax e Juventus hanno concluso l’accordo definitivo e, quindi, Matthijs de Ligt sarà un giocatore bianconero a tutti gli effetti. mercoledì mattina sono fissate le visite mediche al J-Medical del fortissimo difensore centrale olandese classe 1999 e, dopodichè, potrà mettere ufficialmente nero ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...

Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero : domani le visite mediche a Torino - i dettagli della trattativa : E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 ...

De Ligt-Juventus - trattativa avviata verso la conclusione : dovrebbe vestire il numero 4 : Ormai non sembrano esserci più dubbi. De Ligt nel giro delle prossime 48 ore dovrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus. A confermare la trattativa in fase avanzata è stato lo stesso direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars, che ha di fatto affermato che mancano solamente delle garanzie bancarie necessarie per chiudere il trasferimento del difensore centrale. Si dovrebbe così concludere a breve una delle telenovele di calciomercato di ...

De Ligt Juventus - conferme dall’Ajax : “Affare fatto con la Juve - manca…” : DE Ligt Juventus – Ormai ci siamo. Conto alla rovescia in casa Juve per la chiusura definitiva dell’affare de Ligt. Manca sempre meno all’arrivo di De Ligt in bianconero, un colpo clamoroso, di livello internazionale. La Juventus si assicura il miglior difensore in prospettiva, che a soli 19 anni si è dimostrato uno dei più […] More

Juventus : de Ligt vicinissimo - piace Icardi - in uscita ci sarebbero Mandzukic e Cancelo : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax De Ligt è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi. De ...

De Ligt alla Juventus - record già battuto. Harry Maguire sarà il difensore più costoso di sempre : Il record di Matthijs De Ligt come difensore più caro dell'estate potrebbe durare incredibilmente pochi giorni. Il 19enne difensore olandese è ufficialmente passato dall'Ajax alla Juventus per la "modica" cifra di 70 milioni di euro. Qualcuno ha storto il naso, sostenendo che una cifra simile può es