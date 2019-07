Jova Beach Party | associazioni ambientaliste scrivono ai ministri | «Stop a megaeventi in

Jova Beach PARTY - MARINA DI CERVETERI/ Salta la data di Vasto? Parla il manager : Il JOVA BEACH PARTY fa tappa a MARINA di CERVETERI, JOVAnotti annuncia la grande sorpresa della serata: la presenza di Gianni Morandi.

Se Salvini lasciasse un attimo i porti e salvasse le spiagge dal beach party di Jovanotti? : Il Jova beach party sta battendo le coste italiche. Malgrado i tentativi di ambientalisti e prefetti la festa continua. La resistenza non resiste. Quel gesto del fratino eroico, l’uccellino raro, che come il cinesino di Piazza Tienanmen si mise davanti alle truppe di Jovanotti scacciandole da Ladispoli, è stato vano. Messner è stato vano. Il volatile sottovalutato contro il cantante sopravvalutato. Lo scalatore di montagne contro lo scalatore ...

Jova Beach PARTY - MARINA DI CERVETERI/ Diretta su Instagram : 'che bello essere qua' : Il JOVA BEACH PARTY fa tappa a MARINA di CERVETERI, JOVAnotti apre la grande festa con una Diretta su Instagram: 'è bellissimo essere qua'.

Jova Beach Party - data di Vasto a rischio? Il prefetto : “Il documento inviato a marzo bocciato dal comitato per la sicurezza” : Altri guai in vista per il Jova Beach Party? Secondo l’agenzia Dire, la data di Vasto è a rischio annullamento. Ad annunciarlo è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: “Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Le ragioni? La scarsa sicurezza dell’organizzazione e quindi l’impossibilità di garantire ai fan l’incolumità. Sono 40mila i ...

Non c’è pace per il Jova Beach Party - a rischio il concerto di Jovanotti a Vasto del 17 agosto : Il Jova Beach Party non trova pace. Come riporta Rete 8, il concerto di Jovanotti di Vasto del 17 agosto sarebbe a rischio dopo la richiesta di blocco da parte del Prefetto, che ritiene rischioso lo svolgimento della tappa abruzzese nonostante siano già stati venduti 40000 biglietti. Specifica il Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: "Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla ...

Jova Beach Party - Marina di Cerveteri/ Bufera sul caso volontari : parla il sindaco : Il Jova Beach Party fa tappa a Marina di Cerveteri tra polemiche e ribellioni. Per alcuni, il reclutamento di Jova non è altro che 'sfruttamento'.

Jovanotti a Cerveteri - il Jova Beach Party arriva nel Lazio : info su scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti in concerto a Cerveteri, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. La data è quella di domani, martedì 16 luglio, di recupero a quella inizialmente in programma a Ladispoli per la stessa serata. Il concerto si sarebbe dovuto tenere infatti alla Spiaggia di Torre Flavia ma, a prevendite già attive, è stato spostato a Cerveteri. I biglietti acquistati per la prima location restano validi per la seconda. Chi volesse, può ancora ...

Il Jova Beach Party di Jovanotti ha l'obiettivo di salvaguardare le spiagge : Ormai il tanto atteso Jova Beach Party ha preso vita, con le prime date di Lignano Sabbiadoro, Rimini e Castel Volturno. Le spiagge italiane in cui si esibirà Jovanotti sono ancora tante, e già c'è chi lo ha definito una sorta di Coachella, la più grande festa dell'estate se non addirittura dell'anno. Nel corso dei vari concerti, come si è già potuto vedere durante le prime tre tappe, si alternano sul palco diversi artisti invitati direttamente ...

Jova Beach Party - Lorenzo trionfa nella notte di Castel Volturno con 35mila spettatori : Il bagno a mare lo hanno fanno in pochi. Quelli che proprio non ce l’hanno fatta a resistere al caldo spietato di Castel Volturno (provincia di Caserta). Il Jova Beach Party, straordinario show musicale di Lorenzo Cherubini si apre con un freestyle dell'artista incastonato dentro ‘Nu’ juorno buono’, prima emozione della maratona della terza tappa - dopo Lignano Sabbiadoro e Rimini - del suo tour estivo per le principali spiagge italiane. Il ...

"Se pulisci la spiaggia entri gratis al concerto" : ancora bufera sul Jova Beach Party - : Francesca Bernasconi Ma la produzione dell'evento chiarisce: "Malinteso dovuto a cartelli sbagliati" Lavorare al concerto di Jovanotti? Si può fare, ma la paga è pari a un biglietto per l'evento e un buono per panino e bibita. È ancora polemica intorno al Jova Beach Party, dopo le proteste dei mesi scorsi. Questa volta, nel centro della bufera è finito il reclutamento dei volontari per tenere pulite le spiagge. Secondo quanto ...

Tutti pazzi per Jovanotti on the beach : come si strega Castel Volturno : Inviato a Castel Volturno Per la prima volta in questo tour Jovanotti suonerà guardando il mare, che per un «beach party» non è roba da poco: a Lignano Sabbiadoro e Rimini...

Intesa Sanpaolo affianca il Jova Beach Party : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – è l’amore per il genio italiano, anch’esso espressione del Made in Italy nel mondo, la ragione che motiva Intesa Sanpaolo ad affiancare il Jova Beach Party avviato in questi giorni a Lignano Sabbiadoro e che ci accompagnerà durante l’estate in 17 tappe per concludersi a Viareggio il prossimo 31 agosto. Un evento con diversi appuntamenti già sold out, per il quale ogni tappa vedrà la ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Jovanotti a Castel Volturno con il Beach Tour. Ripulita l'area limitrofa al concerto - abbandonata da 20 anni : Trentamila i biglietti venduti per il grande happening sulla spiaggia del 13 luglio: cancelli aperti alle 14, musica dalle 16