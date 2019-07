Jonathan Rea Superbike | Mondiale 2019 | “A Laguna Seca ho pensato al campionato | ora mi

Superbike - Mondiale 2019 : Laguna Seca consegna il titolo a Jonathan Rea - ora arrivederci a settembre : “Come perdere un Mondiale Superbike che avevi aperto con 11 successi consecutivi”. Questo potrebbe essere, parola più parola meno, il libro che leggerà Alvaro Bautista nel corso delle lunghe vacanze estive che regaleranno quasi due mesi di sosta al Circus della Superbike. Si tornerà a gareggiare nel weekend dell’8 settembre in quel di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo. Nel frattempo i protagonisti del campionato ...

Superbike – Chaz Davies trionfa davanti a Jonathan Rea a Laguna Seca : Bautista si ritira per problemi fisici : Chaz Davies vince Gara-2 sul circuito di Laguna Seca: secondo posto per Jonathan Rea, Alvaro Bautista costretto al ritiro per problemi fisici Chaz Davies trionfa nella Gara-2 di Laguna Seca. Per il pilota britannico è il primo successo stagionale. Seconda posizione per Jonathan Rea che allunga in classifica su Alvaro Bautista, costretto al ritiro per problemi fisici. Rea si trova adesso ad 81 punti di vantaggio sul rivale, con la gara di ...

Superbike - GP USA 2019 : Jonathan Rea vuole arrivare alle vacanze in fuga - Alvaro Bautista deve reagire : +49 punti. Questo è l’incredibile margine di vantaggio accumulato da Jonathan Rea dopo la vittoria di ieri sera nella gara-1 del GP degli USA 2019 di Superbike. Il campione del mondo in carica, seguendo il celebre proverbio, sta “battendo il ferro finchè è caldo” collezionando la quinta vittoria consecutiva e fregandosi le mani per l’ennesima uscita di scena del suo rivale numero uno Alvaro Bautista. Lo spagnolo, infatti, ...

Superbike - GP Usa 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale - Bautista cade ancora e sprofonda a -49 : Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nord irlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo ...

Superbike - Risultato Superpole GP USA 2019 : Jonathan Rea supera di un soffio Davies e Bautista : Jonathan Rea (Kawasaki) si conferma in stato di grazia e conquista una straordinaria Superpole del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della Superbike. Il campione del mondo in carica, grande favorito di queste qualifiche, ha chiuso con il tempo di 1:21.876 sfiorando il record del tracciato fatto segnare nel 2014 da Tom Sykes, precedendo di un soffio (9 millesimi) il britannico Chaz Davies (Ducati) e lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) per ...

Jonathan Rea Superbike - Mondiale 2019 : “Se sono in vetta alla classifica è merito di tutto il team - ora sotto con Laguna Seca” : Jonathan Rea saluta Donington con il sorriso sulle labbra e ben 24 punti di vantaggio in classifica generale su Alvaro Bautista. Un risultato che ha letteralmente dell’incredibile. Non tanto per il valore del campione del mondo, un pilota che ben conosciamo e che in Superbike è reduce da annate di dominio assoluto. Quanto perchè, il suo rivale spagnolo, aveva “cannibalizzato” l’avvio di stagione, con 11 manche vinte una ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato Superpole Race. Jonathan Rea vince ancora e allunga nel Mondiale - Bautista è 4° : Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 e allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : riparte la rincorsa di Jonathan Rea nei confronti di Alvaro Bautista : Il Mondiale Superbike 2019 entra nella sua fase più calda, e non solamente per il periodo dell’anno che stiamo vivendo. Nei due prossimi weekend, infatti, sono in arrivo quattro manche di capitale importanza per il prosieguo del campionato tra Donington Park e Laguna Seca che anticiperanno la lunga sosta estiva che si concluderà come consuetudine, con la trasferta portoghese a Portimao nel fine settimana del 7-8 settembre. Tornando al ...

Jonathan Rea Superbike - GP Misano 2019 : “Avevo bisogno della vittoria - capitalizzato l’errore di Bautista” : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP di Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione replicando così il successo ottenuto ieri in gara-1 e ha riaperto tutti i discorsi nella lotta per il titolo iridato: Alvaro Bautista è infatti caduto e ora lo spagnolo della Ducati può vantare soltanto 16 punti di vantaggio sull’alfiere della Kawasaki. Jonathan Rea ha espresso ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...