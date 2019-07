Ivan Zazzaroni | da quando prese sotto braccio Mihajlovic e lo portò a prendersi la sua

Caso ?Mihajolovic : l'Ordine dei giornalisti valuta la correttezza di Ivan Zazzaroni : Sarà il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna ad occuparsi della vicenda Mihajolovic-Zazzaroni, ovvero la diffusione di notizie inerenti la malattia - leucemia - contro cui combatte l'allenatore serbo del Bologna diffuse prima che lo stesso tecnico ne desse pubblica notizia. E Mihajlovic aveva aspramente criticato l'accaduto, parlando di notizie date pur di vendere qualche copia in più di giornale. ...

La verità di Ivan Zazzaroni negli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic : “Non l’ho tradito” : Ivan Zazzaroni pubblica gli screen dei messaggi a Sinisa Mihajlovic per dimostrare di non avere tradito la fiducia dell'allenatore e amico: "Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa, che non sentivo da oltre un mese. L'ho cercato più volte venerdì, anche con un messaggio che pubblico, quando ho saputo con certezza della malattia". Sui social, insulti e attacchi gratuiti al giornalista e direttore.Continua a leggere

Vieni da me - Ivan Zazzaroni su Milly Carlucci : “Non è stata capita” : Ivan Zazzaroni commenta la vicenda Dani Osvaldo-Veera Kinnunen-Stefano Oradei: “Milly Carlucci non è stata capita” Ha rotto il silenzio nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 27 maggio 2019, Ivan Zazzaroni. Ospitato dalla padrona di casa Caterina Balivo, il giudice di Ballando con le stelle ha commentato ancora una volta la questione relativa al presunto flirt (poi smentito) tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, per il quale si è ...