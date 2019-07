' Italian Lives' | al via la ricerca sociale di Milano-Bicocca sugli stili di vita in Italia

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Come sono glii all'epoca dei Social Network, delle migrazioni dei popoli, delle esplorazioni del cosmo fino a Marte? A queste domande fornirà una risposta, Indagine sui corsi diinintrapresa dal Dipartimento di Sociologia dell'Università di, svolta in collaborazione con Istat e Ipsos. Il progetto è pluriennale, è stato avviato da pochissimi mesi abbracciando il triennio 2019-2021 e si struttura in una serie di interviste somministrate ai componenti adulti di 5000 famiglie. Il finanziamento proviene dal Miur nell'ambito di risorse destinate ai Dipartimenti di Eccellenza e la finalità delle attività consiste nella definizione di un prototipo dell'o medio nel terzo millennio sullo sfondo delle trasformazioni sociali in atto nel nostro Paese. Le modalità dell'indagine Gli elenchi dei cittadini da coinvolgere nella ...