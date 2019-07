Italia-Cina pallanuoto femminile | Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : all’Italia serve un pari con la Cina per andare ai quarti : Trentadue minuti di gioco per andare a prendersi i quarti di finale: è questo l’obiettivo che domani, nella primissima mattina italiana avrà la Nazionale di Pallanuoto femminile, impegnata ai Mondial di Gwangju. Sarà un’alba che si tingerà di Setterosa? Lo sapremo dalle ore 5.30, momento in cui scatterà la sfida con la Cina. All’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina. Programma - orari e tv : Terzo appuntamento per i Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju. In terra sudcoreana il Setterosa torna in acqua contro la Cina per l’ultima sfida del Girone D: l’obiettivo è chiudere la pratica per la prima piazza nel raggruppamento, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Le ragazze di Fabio Conti devono riscattare la performance non eccellente messa in scena con il Giappone. Andiamo a scoprire il ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina : quando gioca la prossima partita il Setterosa? Data - programma - orari e tv : Terza giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che giovedì a Gwangju, in Corea del Sud, vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, e la gara odierna contro il Giappone, affronterà la Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Giappone e quindi, essendo l’ultima gara della fase ...

Partita la beta EMUI 9.1 per 8 vecchi smartphone Huawei e Honor in Cina - a ruota in Italia? : La beta EMUI 9.1 compie un nuovo passo in avanti verso smartphone Huawei e Honor meno recenti. Il programma di sperimentale da oggi 15 luglio coinvolge in effetti) device non più di recente uscita ma comunque diffusissimi globalmente e anche in Italia. A fine maggio, sulle pagine di OM, era stata riportata la notizia elativa alla certa inclusione di un nutrito gruppo di 10 smartphone tra quelli destinati ad avere appunto la beta di EMUI 9.1 ...

Cina - comunità internazionale condanna le detenzioni extragiudiziali in Xinjiang. Stati Uniti e Italia non firmano : Per la prima volta, la comunità internazionale ha condannato le detenzioni extragiudiziali nello Xinjiang, primo sforzo congiunto contro le politiche etniche attuate da Pechino nella regione autonoma nell’estremo Occidente cinese, dove oltre la metà della popolazione appartiene a minoranze islamiche. In una lettera aperta indirizzata al presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite Coly Seck e all’Alto Commissario ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : via alla finale dei 10m sincro uomini. Cina favorita - Italia assente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Ordinario ritornato carpiato per l’Australia: 49.20 per loro e balzano al comando 13.50: Uno e mezzo avanti carpiato per l’Ucraina: 48.20 per la coppia dell’Est 13.49: Armenia che con l’uno e mezzo avanti carpiato realizza 46.20 13.45: Salterà per primo la coppia armena con l’uno e mezzo avanti carpiato 13.42: Russia, Gran Bretagna e Cina dunque le coppie ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia undicesima :

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo la quarta rotazione - Italia settima nel sincro 3m femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.29: Russia con il doppio e mezzo rovesciato carpiato: 72.00 per le russe molto brave e seconda piazza con 292.80. Azzurre quarte 9.28: Doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento per le messicane: 66.60 per loro e 294.90 in vetta alla classifica parziale. Azzurre terze 9.26: Doppio e mezzo ritornato carpiato anche per le svizzere: 58.50 per le elvetiche che chiudono dietro alle ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo la terza rotazione - Italia nona nel sincro 3m femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.10: Doppio e mezzo avanti con un avvitamento per le coreane: 51.30 e 195.75 per le padrone di casa, alle spalle delle azzurre 9.08: Inizia la penultima rotazione: triplo e mezzo avanti carpiato per Pellacani/Bertoccho (3.1 coefficiente di difficoltà). Le azzurre ottengono 63.24 e 215.34 per loro 9.06: Doppio e mezzo indietro carpiato per la Cina: 81.00, punteggio spaziale. 187.20 per la ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo la seconda rotazione - Italia ottava nel sincro 3m femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58: Doppio e mezzo indietro carpiato per le olandesi: 60.30, lo stesso punteggio delle orange. Nel complessivo sono alle spalle di Pellacani/Bertocchi 151.50 8.57: Seguono le sudcoreane Cho/Kim con un doppio e mezzo ritornato raggruppato: sbagliano l’entrata la padrona di casa e 52.65. Finiscono dietro all’Italia (144.45) 8.56: Comincia la terza rotazione, con i Tuffi liberi. Le ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo la prima rotazione - Italia settima nel sincro 3m femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.48: Capofitto avanti per le russe in questa seconda rotazione: 49.80, tuffo altissimo e 96.60 per loro, scavalcando il Messico e portandosi in prima posizione. Azzurre terze 8.47: Ordinario rovesciato carpiato anche per le messicane: 47.40 e prima posizione con 96.00, azzurre e coreane al secondo posto 8.46: Ordinario rovesciato carpiato anche per le svizzere: non particolarmente buona ...

L'Italia condanna la Cina sui diritti umani - guai in vista sulla Via della Seta : L'Italia ha firmato la lettera in cui i rappresentanti di almeno altri ventidue governi chiedono alle Nazioni Unite di intervenire sulle detenzioni di massa da parte della Cina nella regione dello Xinjiang. Lo ha confermato al Foglio la Farnesina. Una prima versione della lettera, datata 8 luglio, e