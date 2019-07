Instagram nasconderà i like | saranno visibili solo al proprietario dell' account

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Potrebbe essere una svolta epocale per uno dei social più utilizzati per la condivisione di foto e video., infatti, ha iniziato a testare le reazioni degli utenti nel caso in cui il numero deivenisse nascosto alla vista del pubblico. Il primo esperimento in tal senso era partito dal Canada, non sappiamo quali siano state le reazioni degli utenti, fatto sta che dal quartier generale dic'è interesse a testare la comunità mondiale. Tara Hopkins,'Head of Public Policy Emea del social ha confermato: "Vogliamo chesia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi"....

