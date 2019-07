Instagram nasconde il numero di like sui post | ecco perché il social network ha svoltato

Instagram nasconderà i like : saranno visibili solo al proprietario dell'account : Potrebbe essere una svolta epocale per uno dei social più utilizzati per la condivisione di foto e video. Instagram, infatti, ha iniziato a testare le reazioni degli utenti nel caso in cui il numero dei like venisse nascosto alla vista del pubblico. Il primo esperimento in tal senso era partito dal Canada, non sappiamo quali siano state le reazioni degli utenti, fatto sta che dal quartier generale di Instagram c'è interesse a testare la comunità ...

Instagram nasconde il numero di "like" ricevuti da ogni post : "Tutti devono essere liberi di esprimersi" : È l'inizio di una rivoluzione, o quasi. Instagram ha deciso infatti di nascondere il numero dei "like" ricevuti da ogni post. Un grande cambiamento che se non ha ancora raggiunto la vostra bacheca di sicuro è visibile invece su quella dei vostri amici dal momento che si tratta ancora solo di un test per cui ci vorrà del tempo prima che l'applicazione si aggiorni a tutti. In pratica, sotto ogni foto o video non è più ...

Instagram nasconde il numero dei like. E per gli influencer potrebbe essere una rivoluzione : Dopo l’esperimento in Canada, Instagram nasconde il numero dei ‘like’ anche in Italia. Il test inizia da oggi, non è una decisione definitiva ma una prova per sondare il parere degli utenti. Se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’.“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto ...