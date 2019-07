Instagram nasconde i like alle foto | «Influencer nel panico» Cosa sta succedendo | il

Instagram nasconde i like alle foto : «Influencer nel panico». Cosa sta succedendo : Come faranno gli influencer senza like? Per Instagram, evidentemente sì. Parte oggi in Italia, infatti, un test sui post di Instagram che coinvolge proprio i "mi piace", che non...

Instagram nasconde il numero dei like. E per gli influencer potrebbe essere una rivoluzione : Dopo l’esperimento in Canada, Instagram nasconde il numero dei ‘like’ anche in Italia. Il test inizia da oggi, non è una decisione definitiva ma una prova per sondare il parere degli utenti. Se in futuro la decisione venisse applicata definitivamente, sarebbe una rivoluzione per il mondo del marketing digitale e dei cosiddetti ‘influencer’.“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto ...