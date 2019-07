Instagram | arriva un nuovo aggiornamento e spariscono i like dalle foto | ma non per tutti

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Pergli appassionati diè in arrivo una novità o, per meglio dire, unche riguarda il social dellegrafie che da un paio di anni a questa parte spopola anche nel nostro Paese. Nei mesi scorsi era stato annunciato che ci sarebbe stata una novità riguardante il numero dei '' che una persona riceve ogni qualvolta posta uno scatto sul suo profilo ufficiale. I vari 'mi piace', infatti, non sarebbero stati più visibili al pubblico: ebbene, taleto anche da noi in Italia.una novità supostate E' notizia di queste ore, infatti, che molti utenti italiani disi sono svegliati oggi 17 luglio leggendo un messaggio che compariva sulla proprio pagina ufficiale, dove vi era scritto che da questo momento in poi il numero dinon sarebbe stato più 'reso visibile' a, bensì ...

gioiaeodio : RT @RollingStoneita: #Instagram: da oggi non è più possibile sapere quanti 'mi piace' ha ricevuto un contenuto postato da un altro utente,… - artvkindness : RT @RollingStoneita: #Instagram: da oggi non è più possibile sapere quanti 'mi piace' ha ricevuto un contenuto postato da un altro utente,… - valeriovagnoni : #Instagram: Dopo il Canada, il test arriva anche in Italia: solo chi pubblica foto e video potrà vedere il numero t… -