ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dal ritiro di Dimaro il capitano del Napoli Lorenzoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Siamo contenti che i tifosi ci abbiano seguito in tanti anche quest’anno in ritiro. Se mi vedono brillante? E’ vero, ma è sempre merito della fiducia del mister e dei compagni. Spero di ripagare tutto questo sul campo per fare un campionato migliore di quello scorso” Koulibaly-Manolas? Kalidou è tra i migliori in Europa, Manolas ha fatto 7 anni a Roma da protagonista e gioca in nazionale, ha esperienza e spero ci dia una mano per fare meglio e non prendere gol. Abbiamo anche altri difensori come Maksimovic, Chiriches, Luperto, ci hanno sempre dato una mano e spero continueranno a farlo” Fascia di capitano pesante? “Al di là della fascia, anche quando non ce l’avevo ed era capitano Marek che ha fatto la storia ...

annatrieste : Mertens che fa le pernacchie al microfono di nascosto, Insigne in versione James Senese MA QUESTA È UNA DOMANDA O N… - napolista : #Insigne: “Ho chiesto a #Ancelotti di giocare a sinistra. Basta arrivare secondi” Il capitano a radio Kiss Kiss par… - CalcioWeb : #Napoli, #Insigne: 'Lo scudetto è il sogno di tutti. Ho scelto il 10 per mia moglie, non ho intenzione di...' -