Insigne al Napoli c' e' un gruppo solido | possiamo fare molto bene

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Napoli - Insigne : “Lo scudetto è il sogno di tutti. Ho scelto il 10 per mia moglie - non ho intenzione di…” : “Lo scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l’obiettivo”. Queste sono le parole rilasciate da Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Basta ...

Napoli - Insigne vola altissimo : «Sono stanco di arrivare secondo» : Inviato a Dimaro-Folgarida Capitano in campo e fuori, Lorenzo Insigne si racconta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Sono contento dei tifosi. Il mio obiettivo è quello di fare un...

Napoli - questione Insigne : Raiola chiede rinnovo e aumento - ma il club dice no : Tiene banco incessantemente la sessione estiva di calciomercato e non fa eccezione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca di rinforzi di livello da regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti nel tentativo di fermare l'inarrestabile cammino glorioso della Juventus. A dare una mano, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà anche Lorenzo Insigne, il simbolo della città, per il quale non sono arrivate offerte rilevanti e che ...

Napoli - tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti : il tecnico ‘sfotte’ Insigne - il siparietto è virale [VIDEO] : Manolas, Insigne e Mertens si sono ritrovati davanti a giornalisti e tifosi per rispondere alle loro domande sull’inizio del ritiro e sul futuro. Napoli, Insigne e Mertens rispondono ai tifosi: dal futuro allo scudetto Un siparietto molto simpatico è avvenuto nel bel mezzo dell’intervista. Tra i tifosi è intervenuto infatti Carlo da Reggiolo, che ha chiesto il microfono per una domanda ad Insigne. Si trattava di mister ...

Insigne dichiara amore al Napoli : “spero di rimanere qui a vita! E su Sarri alla Juve…” : Insigne dichiara amore al suo Napoli durante il ritiro in vista della nuova stagione di Serie A: le parole dell’attaccante partenopeo E’ iniziato il ritiro del Napoli: i calciatori sono tornati a lavorare in vista della nuova stagione di Serie A. Innamoratissimo della sua squadra, Insigne ha dichiarato amore al Napoli oggi a margine dell’allenamento odierno: “sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere ...

Napoli - Insigne e Mertens rispondono ai tifosi : dal futuro allo scudetto : I calciatori del Napoli hanno risposto nel ritiro di Dimaro alle domande rivoltegli dai tifosi in piazza. In particolare, Lorenzo Insigne ha rassicurato i fans sul suo futuro: “Sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere qui a vita“. Una domanda anche sul sogno scudetto: “E’ il mio sogno. Speriamo di raggiungere questo traguardo in questa stagione”. Quando gli viene chiesto di Sarri, Insigne ...

Napoli - Manolas sogna lo scudetto Insigne : «Caricato dal presidente» : Una serata in piazza, una serata di festa per presentarsi al pubblico azzurro presente a Dimaro. «Ho trovato un grande gruppo qui, siamo una squadra forte ed organizzata. Albiol...

Insigne : “Sono pronto a giocare con il Napoli con la fascia o senza” : Sul palco di Dimaro Lorenzo Insigne risponde alle domande sul suo rapporto con Ancelotti e sul suo futuro in azzurro: “Voglio giocare col Napoli, con la fascia o senza, le parole del mister non le ho interpretate male anzi sono un sprone per dare ancora di più. Quanto pesa la maglia azzurra? E’ importante. Essere napoletano nel Napoli non è semplice ma cerco di dare una mano nello spogliatoio e dare di più in campo. L’importante è fare ...

Manolas : “Voglio rifare col Napoli il gol al Barcellona. Puntiamo in alto”. Mertens e Insigne : “Vogliamo vincere - possiamo andare lontano” : Una buonasera da Dimaro. Piazza Madonna della Pace è già gremita, alle 21:05 Manolas, Insigne e Mertens risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Curiosità per le prime parole da azzurro dell’ex calciatore della Roma. 21:05 – Arrivano i calciatori. Mertens, Insigne e Manolas accolti da grandi applausi e cori. Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti e Cristiano Giuntoli osservano fra il pubblico. Manolas: “Mi sono trovato molto ...

Napoli - Insigne può cambiare posizione : Ancelotti pensa a riproporlo da ala sinistra : Lo scorso anno ha sofferto la posizione di seconda punta nel 4-4-2, ora Lorenzo Insigne può tornare nel suo vecchio ruolo: quello di ala sinistra.“powered by Goal”Lorenzo Insigne e il Napoli sono pronti a ripartire insieme e mettersi alle spalle un’annata che si è chiusa in maniera poco positiva. Il capitano azzurro ha raggiunto il ritiro di Dimaro e per lui potrebbero esserci novità in vista.Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta ...