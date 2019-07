Incindente nell’idromassaggio | Sofia muore a 12 anni dopo tre giorni

laragnatelanews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Era in vacanza con la famiglia nello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca.tredi agonia è deceduta a soli 12la piccola, originaria di Pavia, presso l’ospedale Opa di Massal’incidente avvenuto nella piscina idromassaggio.essere andata in arresto cardiaco era stata soccorsa e rianimata ma è arrivata in ospedale in condizioni gravissime. Questa mattina il nuovo peggioramento ha portato alla decisione di dichiarare la morte cerebrale esei ore, il decesso. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi, ma la Procura ha acconsentito solo al prelievo delle cornee. Ora il corpicino è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Ora sei persone sono iscritte nel registro degli indagati per lesioni colpose. Gli avvisi di garanzia sono stati infatti notificati ai sei ...

