Il “terzo uomo” dell’incontro leghista coi russi | tra confessioni e smentite

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Matteo Salvini (foto: Stefano Cavicchi/LaPresse) L’identità dei tre uomini italiani che hanno partecipato a un incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre scorso, in cui si sarebbe discusso di finanziare in maniera illegittima e segreta la Lega con fondi, è al centro delle cronache. Nelle ultime ore, un uomo di nome Francesco Vannucci ha scritto un messaggio Whatsapp all’Ansa dicendo di essere lui il “nonno Francesco” che viene interpellato nell’audio diffuso da Buzz. Il giornale americano aveva già identificato un altro partecipante: Gianluca Savoini, ex consigliere di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardiaa, da tempo impegnato a tenere i rapporti leghisti con Mosca. Nei giorni scorsi, poi, si era fatto avanti con una lettera a Repubblica anche Gianluca Meranda, avvocato ed ex massone (oltre che collaboratore di ...

fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Rubli&Lega: 'Accordo concreto'. Ecco il terzo uomo: arriva dal Pd [LEGGI - eziomauro : Inchiesta sui fondi russi alla Lega, si fa avanti Vannucci: 'Sono io il terzo uomo del Metropol' - TgLa7 : Spunta fuori il terzo uomo di Mosca: anch'io al Metropol con Savoini e Meranda. E' Francesco Vannucci -