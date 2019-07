Il tennis italiano piange la scomparsa | addio a Beppe Merlo | inventore del rovescio bimane

tennis – Matteo Berrettini dà forfait a Bastad : il tennis ta italiano si riposa dopo Wimbledon : Matteo Berrettini annuncia ufficialmente il suo forfait da Bastad : il Tennis ta italiano si riposta dopo l’exploit di Wimbledon che lo ha visto eliminato agli ottavi da Roger Federer Matteo Berrettini dà forfait a Bastad . Il Tennis ta italiano ha deciso di prendersi una piccola pausa per riposa rsi dopo l’exploit di Wimbledon . Il 23enne romano è riuscito ad arrivare per la prima volta agli ottavi di uno Slam, arrendendosi solo alla classe ...

Fognini shock - la frase del tennis ta italiano è assurda : “deve scoppiare una bomba su Wimbledon” [VIDEO] : Durante il match con Sandgren, il tennista italiano è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva una frase non proprio carina nei confronti del torneo di Wimbledon Fabio Fognini rischia davvero grosso questa volta, la frase detta durante il match con Sandgren a Wimbledon potrebbe davvero costargli carissima. Sconfortato di essere stato relegato sul rumoroso campo numero 14, il ligure non ce l’ha fatta più durante il secondo set, ...

tennis - Matteo Berrettini sul possibile ATP 250 a Monza : “Sarebbe un successo e una spinta per tutto il movimento italiano” : Mancano soltanto pochi giorni alla decisione ufficiale circa la possibilità di vedere un torneo ATP 250 a Monza a partire dal 2020. La candidatura portata avanti da Mito Group negli ultimi mesi ha proposto l’istituzione di un appuntamento del circuito internazionale maschile all’interno della prestigiosa cornice dell’Autodromo brianzolo e diversi nomi di primo piano del Tennis italiano si sono esposti in prima persona per ...

Matteo Berrettini - Atp e storia del baby fenomeno del tennis italiano : C'è un nuovo nome nell’Italia del tennis ed è quello di Matteo Berrettini . In realtà c'è un gruppo di giocatori forti, accomunati dalla crescita mostrata negli ultimi mesi. Portabandiera è Fabio Fognini, vincitore a Montecarlo e attuale numero dieci al mondo, ma dietro di lui è l’intero movimento azzurro a compiere passi da gigante con sette giocatori tra i primi cento in classifica. Chi ...

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda - senza mai perdere un set : Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un