Il Segreto | anticipazioni dal 22 al 26 luglio | Leal assassina i Molero e vendica Julieta

Il Segreto - anticipazioni iberiche : Esteban Fraile sparerà a Leal : Colpi di scena e attimi di suspance terranno incollati i telespettatori affezionati alla soap Il Segreto, dal momento che le anticipazioni iberiche rivelano il perfido piano di Fernando Mesia. L'uomo infatti, dopo aver illuso tutti con la sua bontà nei confronti di Maria Castaneda, sarà pronto a mettere in atto la sua vendetta contro gli abitanti di Puente Viejo e soprattutto contro donna Francisca. Fernando Mesia decide di allearsi con il ...

Il Segreto anticipazioni 17 luglio 2019 : Julieta e Saul si sposano : Il giorno tanto atteso è arrivato. Julieta e Saul sono molto agitati ma pronti per diventare marito e moglie.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 17 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1998 de Il SEGRETO di mercoledì 17 luglio 2019: Tutti vogliono l’intruglio ideato da Onesimo e Hipolito: sembra che chiunque lo beva inizia a ricordare bei momenti del proprio passato. È il grande giorno di Saul e Julieta. Gli sposi sono molto agitati e hanno paura che il matrimonio finisca male per via degli uomini di Molero. Alvaro rivela ad Elsa di essere stato picchiato perché deve molti soldi ad un usuraio: due ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 22-26 Luglio 2019 : Fe Corre un Grave Rischio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 22 a venerdì 26 Luglio 2019: Faustino vuole uccidere Fe! Roberto dichiara a Maria di amarla! Julieta soffre Anticipazioni Il Segreto: Faustino, un uomo appartenente al passato di Fe, si rifà vivo con cattivissime intenzioni! Vuole ucciderla! Roberto si dichiara a Maria mentre Julieta continua a nascondere la violenza che ha subito a tutti… Drammatiche sono le notizie pervenuteci riguardo ...

Il Segreto anticipazioni : SAUL scopre che JULIETA è stata violentata!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) verrà rapita e violentata da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero (Alvar Gordejuela). Questo sarà l’inizio di una controversa storyline che coinvolgerà diversi personaggi, tra cui SAUL Ortega (Ruben Bernal), nel frattempo diventato il marito della Uriarte. Il Segreto, trame: Don Berengario e Carmelo uccidono i Molero Come abbiamo avuto ...

Il Segreto anticipazioni iberiche : Elsa ed Isaac si sposano : Le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto, la popolare soap opera in onda in Italia dal lunedì al venerdì alle 15:30 su Canale 5, renderanno felici i telespettatori nonché fan dei personaggi di Elsa ed Isaac. I due, infatti, dopo aver sofferto molto a causa del loro amore travagliato e delle macchinazioni di Antolina, finalmente riescono a convolare a nozze. Isaac rimane vedovo Negli episodi in onda nelle scorse settimane in Spagna, ...

Il Segreto anticipazioni iberiche : don Berengario scopre di avere una figlia : Le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto, la soap opera amatissima e seguitissima in onda alle 15:30 su Canale 5, lasceranno senza parole i telespettatori italiani dal momento che riguarderanno principalmente il parroco di Puente Viejo, don Berengario. Esther, una giovane donna ma soprattutto un nuovo personaggio della serie, arriva e dimostra di avere un passato legato proprio al parroco del paese. Chi è Esther? La giovane, interpretata ...

Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2019 : Carmen investiga su Ursula e scopre il suo Segreto : La domestica, indaga sulla Dark Lady, certa di un coinvolgimento della donna nella scomparsa del piccolo Moises.

Anticipazioni Il Segreto fino al 26-07 : Carmelo ritrova la Uriarte e uccide Eustaquio : La felicità non dura mai a lungo nelle trame de Il Segreto, come purtroppo verrà confermato da un terribile avvenimento che coinvolgerà Julieta nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio. A pochi giorni dalla nozze con Saul, la giovane finirà nelle grinfie di Eustaquio Molero, più che mai deciso a compiere la sua vendetta. E questa volta, la Uriarte si troverà a vivere un evento terribile che comprometterà seriamente la sua felicità. ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Maria presenta Roberto a Fernando. Quest’ultimo reagisce male all’arrivo dell’ospite inatteso e il suo nervosismo aumenta quando scopre che Esperanza e Beltran si rivolgono a Roberto chiamandolo zio. Anche Francisca, ovviamente, non accoglie di buon grado la presenza del cubano, soprattutto per il colore nero della sua pelle. Carmelo ...

Il Segreto anticipazioni puntate dal 22 al 26 luglio : Julieta rapita e abusata dai Molero : Grazie alla diffusione delle anticipazioni delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 22 al 26 luglio, si apprende che Julieta vivrà momenti di paura e sofferenza. La Uriarte, infatti, negli episodi della prossima settimana sarà motivo di grande apprensione per i suoi cari: non solo scomparirà nel nulla, ma verrà rapita e violentata. Carmelo, quando scoprirà la verità, per vendetta ucciderà Eustaquio. Julieta vittima di rapimento e ...

Il Segreto anticipazioni : FRANCISCA vuole liberarsi di FERNANDO : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di “sbarazzarsi” di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) e, proprio per tale motivo, avvierà una sorta di piano per spingerlo ad abbandonare per sempre Puente Viejo. Ciò inizierà nel momento in cui la dark lady, usando i suoi soliti sotterfugi, convincerà il cubano Roberto Sanchez (Juan Dos Santos) a trattenersi nel paesello… Il Segreto, news: Roberto e ...

Il Segreto anticipazioni 16 luglio 2019 : Cosa nasconde Alvaro? Elsa vuole la verità : Elsa costringe Alvaro a raccontarle la verità su quanto accaduto. Carmelo e Severo organizzano una scorta per Julieta e Saul.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1997 de Il SEGRETO di martedì 16 luglio 2019: Elsa si prende ancora cura di Alvaro e vorrebbe chiedere aiuto, ma lui le dice di farlo. Quando il medico sembra essersi ripreso, Elsa gli chiede la verità avendo ben compreso che è stato aggredito da qualcuno… La bevanda dei Mirañar ha grande successo ma non piace ai membri della famiglia stessa… Tutti sono in ansia per il matrimonio di Saul e Julieta. Carmelo, ...