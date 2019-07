Il Pd porta in Europa il caso dei fondi russi alla Lega

Basket - Milos Teodosic : “Sono qui per per vincere e riportare la Virtus Bologna ai vertici in Italia e in Europa” : Pensi alla Virtus Bologna e nomi sono quelli di Predrag “Saša” Danilovic, Antoine Rigaudeau e Emanuel Ginóbili. Giocatori che hanno sancito l’era d’oro delle “V nere”. Ecco che l’ingaggio di una fuoriclasse assoluto come Milos Teodosic ha un sapore del tutto particolare. Il campione serbo, fresco di un contratto triennale, è stato presentato all’Arcoveggio, ricevendo un’accoglienza piuttosto ...

L’America vuole esportare il 50% di gas in più in Europa : WASHINGTON - L'energia è un altro dei capitoli dell'America First di Donald Trump. «Il gas naturale liquefatto è una priorità per il presidente Trump e per il governo americano»,...

Giuseppe Conte : "In Europa abbiamo un portafoglio economico - che è meglio del posto di Federica Mogherini" : Per Giuseppe Conte "poteva andare ben peggio" per l'Italia nella trattativa europea sulle nomine. Anche perché, spiega il presidente del Consiglio in una intervista a Il Corriere delle Sera, non partirà la procedura d'infrazione e anzi l'Italia potrebbe avere addirittura più voce in capitolo sulla p

Gian Marco Centinaio - il ministro a Leggo : «Puntiamo su turismo e agroalimentare. Nel 2021 vogliamo portare gli emigrati a visitare l'Italia. In Europa più flessibilità - dobbiamo fare lobby» : Gian Marco Centinaio, da un anno è ministro dell'agricoltura e del turismo: qual è il suo bilancio? «In questo anno abbiamo messo insieme due settori come agricoltura e...

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...

Divock Origi - l’uomo del destino. Il belga porta il Liverpool sul tetto d’Europa : Divock Origi, l’uomo del destino. Il belga porta il Liverpool sul tetto d’Europa Se la scorsa estate qualcuno avesse detto che il Liverpool avrebbe vinto la Champions League e che Divock Origi sarebbe stato uno dei suoi uomini più decisivi, probabilmente le reazioni si sarebbero divise tra sana ilarità e richieste d’aiuto medico rivolte a chi diceva una cosa simile. E invece è proprio ciò che è accaduto: Reds sul tetto d’Europa ...

"Il mio uomo ideale deve essere sensibile. Voglio Sanremo e agli italiani dico : l'Europa è troppo importante per noi" : È un venerdì sera di una primavera che fatica a sbocciare. Siamo nei corridoi di via Asiago 10, nella sede romana di Radio Rai. Arriviamo in anticipo e la tappa alla toilette è d’obbligo. Proprio nell’antibagno incontriamo lei, Myss Keta, con cui abbiamo l’appuntamento per un’intervista. “Piacere Myss”, piacere nostro. La scena sembra tratta da un film: un incontro casuale nel bagno di un ...

Orban gela Salvini : nessuna collaborazione in Europa. E i Verdi chiudono la porta al M5S : nessuna collaborazione di Viktor Orban con Matteo Salvini al Parlamento europeo. E nuovo 'no' dei Verdi all'ipotesi di ingresso del M5S nel gruppo dei 'Green' a Strasburgo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un doppio stop ai due azionisti del governo italiano. Il primo 'niet', quello piu' pesante, arriva da Orban. I leghisti lavorano per allargare la pattuglia ...

Orban gela Salvini : nessuna collaborazione in Europa. E i Verdi chiudono porta al M5S : nessuna collaborazione di Viktor Orban con Matteo Salvini al Parlamento europeo. E nuovo 'no' dei Verdi all'ipotesi di ingresso del M5S nel gruppo dei 'Green' a Strasburgo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un doppio stop ai due azionisti del governo italiano. Il primo 'niet', quello piu' pesante, arriva da Orban. I leghisti lavorano per allargare la pattuglia ...

Maurizio Sarri - dal lavoro in banca all’Europa League : il ‘Maestro’ che ha portato il Chelsea al trionfo in tuta e sigaretta : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea: il giusto merito per l’ex banchiere, maestro di calcio, da questa notte sul tetto d’Europa Dopo 29 anni di carriera, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo degno di nota, portandosi a casa l’Europa League al termine di uan splendida finale dominata dal suo Chelsea, capace di stendere l’Arsenal con il risultato di 4-1. Sembra incredibile dirlo ...

Finale Europa League – Conflitto di interessi? Cech in porta nell’Arsenal : poi sarà dirigente… del Chelsea! : Peter Cech e il suo particolare ‘Conflitto di interessi’ nella Finale di Europa League: il portiere dell’Arsenal diventerà dirigente del Chelsea al termine della stagione La Finale di Europa League parla inglese. A Baku, Chelsea e Arsenal si giocheranno il trofeo in quella che è la prima stracittadina di una Finale di quella che in precedenza era la Coppa Uefa. Derby inglese nel quale Petr Cech gioca un ruolo da ...

Le prossime date importanti in Europa : Sarà un'estate mica male: entro ottobre vanno decisi il presidente della Commissione europea e i sostituti di Mario Draghi e Antonio Tajani

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

EUROPEE 2019/ Zingaretti : il mio piano per riportare l'Italia in Europa : Alla vigilia dele elezioni EUROPEE il segretario del Pd spiega il suo programma politico ed economico. "Dopo la crisi del governo M5s-Lega c'è solo il voto"