Il nuovo singolo di Katy Perry Harley in Hawaii è nato grazie ad Orlando Bloom

Fanfare è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini feat. Guè Pequeno - allusioni e reggaeton dal sapore d’estate (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini arriva in pieno luglio, quando impazzano i tempi delle grandi adunate in spiaggia e delle passeggiate digestive nel lungomare. Fanfare sarà in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio, nel pieno corso dell'estate per aggiungersi alla lunga lista di tormentoni reggaeton sparati dalle casse delle utilitarie da pilotare con un braccio fuori mentre si sfoggiano epidermidi ravvivate dal sole e sguardi ...

Avril Lavigne ha spiegato il significato molto importante che si cela dietro il suo nuovo singolo “I Fell in Love with the Devil” : Un promemoria per tutti The post Avril Lavigne ha spiegato il significato molto importante che si cela dietro il suo nuovo singolo “I Fell in Love with the Devil” appeared first on News Mtv Italia.

“Satelliti” - in radio il nuovo singolo del duo “AlmaRueka” : ALL MUSIC NEWS “Satelliti”, in radio il nuovo singolo del duo “AlmaRueka” E’ uscito “Satelliti”, il nuovo singolo del duo AlmaRueka. Il brano ha il sapore anni 80 riprende le migliori sonorità di quel magico periodo in chiave però 21° secolo. Nel video trovano spazio riferimenti ad alcuni dei più celebri film degli eighties. Alma al secolo Pamela Gallico e Stefano Rueka al loro secondo singolo come duo stanno vivendo un momento decisamente ...

“Keep Shining” - il nuovo singolo di Walter Nudo : ALL MUSIC NEWS “Keep Shining”, il nuovo singolo di Walter Nudo Il 24 giugno 2019 è uscito su tutte le migliori radio e in tutti gli store digitali e streaming il terzo singolo scritto da Walter Nudo “Keep SHINING“ e il suo relativo videoclip. Walter non solo è ritornato a pieno ritmo nei suoi progetti, ma ne ha anche aggiunto un altro: questo singolo che è il frutto di questi ultimi due mesi “emotivamente intensi“ come li definisce lui. “La ...

Nearco in radio e nei digital store con il nuovo singolo “Tutto o niente” : ALL MUSIC NEWS Nearco in radio e nei digital store con il nuovo singolo “Tutto o niente” “Tutto O niente” è il titolo del nuovo singolo di Nearco, un brano che concilia sorprendentemente l’anima rock dell’artista emiliano, con sonorità spiccatamente elettroniche e dance, impreziosite dalla voce straordinaria della giovane co-autrice TIARA, al secolo Chiara Mendo, che vanta un illustre passato di campionessa italiana di tennis under ...

Paolo Janacci : cantautore capace di unire mestiere e ironia nel nuovo singolo “Canterò” : Esce oggi sulle piattaforme digitali e lunedì su youtube, “Canterò” il brano con cui, per la prima volta, Paolo Jannacci debutta nei panni di cantautore, dopo aver costruito nel tempo un’importante e significativa carriera da pianista, avviata prima accanto al padre Enzo e proseguita con grande successo nel mondo del Jazz e attraverso diverse importanti collaborazioni con artisti del mondo pop e hip hop (J Ax fra tutti…). “Canterò” è il primo ...

Nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi - in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” : ALL MUSIC NEWS nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi, in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” Dopo aver raggiunto il podio della classifica emergenti con “Pura Follia” e “Il futuro si è perso (Ed. Sony Music ATV)”, e la TOP 20 della classifica indipendenti Italiana, Umberto presenta un brano con arrangiamenti e sonorità POP, scritto da Alongi e prodotto da Gabriele Gigli (Mika, Eros Ramazzotti , Laura Pausini, Hooverphonic, ...

Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts - un tributo a Marta & The Vandellas (audio - testo e traduzione) : Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts, un omaggio che la band di Luke Spiller ha voluto rendere al brano del 1964 di Martha & The Vandellas, mettendosi in coda dopo i tributi di David Bowie e Mick Jagger, The Who, Neil Diamond e Van Halen. La versione di una delle band più importanti della scena revival rock internazionale è da oggi in rotazione radiofonica, ma non è inclusa nell'ultimo disco Young & ...

Gigi d'Alessio torna con il nuovo singolo Domani vedrai : Da oggi è in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming, "Domani vedrai" il nuovo singolo di Gigi d'Alessio

Mabel : dopo il successo di “Don’t Call Me Up” è tempo del nuovo singolo “Mad Love” : In attesa dell'album di debutto The post Mabel: dopo il successo di “Don’t Call Me Up” è tempo del nuovo singolo “Mad Love” appeared first on News Mtv Italia.

Che Disastro è il nuovo singolo di Amedeo Preziosi - Riccardo Dose e Awed - “stories” di ordinaria adolescenza : Nel nuovo singolo di Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed c'è tutto il mondo dei teenager raccontato attraverso tipiche situazioni del maschietto: il risveglio con "la tipa" che chiede il cachet e le "stories" dei social che hanno immortalato situazioni che lui non ricorda, ma soprattutto l'invio di foto compromettenti alla madre dell'amico. Che Disastro, infatti, scherza sulla distrazione di massa degli adolescenti troppo presi dalla ...

Giordana Angi : fuori ora il video del nuovo singolo “Chiedo di non chiedere” : Scritto dal lei stessa The post Giordana Angi: fuori ora il video del nuovo singolo “Chiedo di non chiedere” appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo del nuovo singolo di Gigi D’Alessio - Domani Vedrai è in radio dal 12 luglio : Domani Vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in radio dal 12 luglio. L’annuncio è arrivato direttamente sui social dell’artista che ha anticipato il ritorno in radio attraverso diversi post con i quali ha dato anche un’anteprima del testo. Il brano farà parte del prossimo album di inediti che l’artista partenopeo rilascerà in autunno e per il quale ha previsto brani a una sola voce e in collaborazione, con ...

Amaremare - nuovo singolo di Dolcenera contro l'emergenza plastica : Arriva il nuovo singolo di Dolcenera, "Amaremare", un inno in difesa del mare che vede la collaborazione di Greenpeace per sensibilizzare opinione