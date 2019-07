Il Giornale | Tutti pazzi per i difensori La parola d’ordine della Serie A è “non

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Altro che bomber! LaA si rinforza soprattutto in difesa, con le big che investono sui centrali. E’ l’analisi che oggi fa Il. Inon fanno gol, ma ormai valgono quanto gli attaccanti. Basta pensare che per De Ligt la Juve ha appena sborsato 75 milioni all’Ajax, con tanto di stipendio da top player: 7,5 milioni che con i bonus arriveranno a 12, per cinque anni. E una clausola rescissoria da 150. Una corsa folle aiche in Europa è iniziata a fine dicembre 2017, quando il Liverpool ha speso 85 milioni per prendere Virgil Van Dijk dal Southampton. Da quel momento, isono diventati prezzi pregiati, sul mercato, soprattutto in Premier League. Lo United, ad esempio, a breve pagherà 90 milioni per Harry Maguire del Leicester. In Italia non siamo da meno. L’Inter ha preso gratuitamente Godin dall’Atletico Madrid. La Juve ...

