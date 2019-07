Il cordoglio della SSCN per Camilleri | “Quanto ci hai fatto piangere e quanto ci hai

Esplosione a Rocca di Papa - morto il sindaco : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per la morte di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa , coinvolto lo scorso 10 giugno nell’ Esplosione del Palazzo comunale. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato dei sindaci, prime autorità di Protezione Civile , che operano ogni giorno con dedizione e spesso tra ...

Vigile del Fuoco morto a Taranto : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per il Vigile del Fuoco deceduto mentre era impegnato, a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, nelle attività di soccorso legate allo spegnimento di un incendio in un maneggio. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di tutte ...