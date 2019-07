Il Batman che salva cani e gatti dalla morte

Il gioco da tavolo che vi fa diventare Batman : © Dc Comics Il Cavaliere Oscuro è tornato. Almeno su Kickstarter. È appena partita la “seconda stagione” di Batman: Gotham City Chronicles, il gioco da tavolo dedicato al supereroe Dc Comics che ha appena compiuto 80 anni. L’editrice Monolith festeggia l’eroe offrendo una vagonata di nuovi contenuti ed espansioni e, ovviamente, l’opportunità di recuperare il gioco base per chi si fosse perso il primo ...

L’imprenditore che si trasforma in Batman e regala a bimbi malati un giro in Lamborghini : L'iniziativa benefica denominata The italian Batman è opera di Massimo Benetta, 50enne imprenditore trevigiano che con la sua Lamborghini Murciélago nera e un vestito da Batman ha decios di donare un sorriso ai bimbi in difficoltà, "Dimenticatevi di Batman dei grandi schermi. L’armatura non è sinonimo di forza ma diventa un pretesto per stupire e far sorridere"

The Batman : ecco perché la Warner Bros. ha scelto Robert Pattinson! : The Batman: Hollywood Reporter rivela tutti i dettagli che hanno portato la Warner Bros. a preferire Robert Pattinson come protagonista del film targato DC Comics, scartando Nicholas Hoult. Un punto a favore della nuova star del Worlds of DC sarebbe il fatto di non aver mai preso parte a una pellicola dei Marvel Studios. The ... Leggi tuttoThe Batman: ecco perché la Warner Bros. ha scelto Robert Pattinson!L'articolo The Batman: ecco perché la ...