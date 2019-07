Il bacio tra Sara Tommasi e Angelo Guidarelli | la foto dopo la notizia dell’aborto

La prima foto del bacio con il pugile King Toretto! E' amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : Dopo tante indiscrezioni sulla nuova love story con Scardina dopo la rottura da Matteo Mammì, ecco la foto che sembra provare come ci sia del tenero tra la conduttrice televisiva e il pugile. King Toretto e la Leotta sono stati paparazzati da Chi mentre si rilassavano in barca al largo di Ibiza. Del resto, i due erano già stati ritratti insieme da Spy, sempre nell'isola delle Baleari, nel corso di una passeggiata in cui lui le teneva il ...

«Beverly Hills 90210» - la nuova serie : nel secondo trailer scatta il primo bacio : Nella tendenza dei reboot e dei revival, è già intrinseca una quota nostalgia molto alta, eppure quando si parla di Beverly Hills 90210 (BH90210), la percentuale schizza alle stelle. Un po’ perché dopo che è stato annunciato il progetto di una serie revival di Beverly Hills 90210, c’è stata la tragica morte di Luke Perry, uno dei protagonisti più iconici del telefilm anni Novanta. Un po’ ...

Beverly Hills 90210 - Tori Spelling pubblica il nuovo trailer. E scatta già il primo bacio in anteprima : ecco tra chi : È (quasi) tutto pronto per il ritorno della serie più cult degli anni Novanta, Beverly Hills 90210, che andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 7 agosto. L’attrice Tori Spelling ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un nuovo teaser trailer dei nuovi episodi. C’è Brenda, con occhiali da sole e cappello, Kelly e Brandon che sembrano corteggiarsi, di nuovo, e soprattutto la scena di un primo bacio tra due protagonisti del ...

Botta di passione tra Andreas e Veronica Peparini - il bacio intenso tra i due reso pubblico : Non si nascondono più Andreas e Veronica Peparini, un bacio ricco di passione Veronica e Andreas ormai non si nascondono più: hanno pubblicato su Instagram una foto che ha spiazzato alcuni e ha fatto impazzire di gioia tanti nella Giornata Mondiale del bacio. Anche loro non si sono tirati indietro. Qualcuno è cascato dal pero: non si sarebbe mai … Continue reading Botta di passione tra Andreas e Veronica Peparini, il bacio intenso tra i ...

Sea Watch - Fratoianni attacca Salvini - lui manda 'bacioni' - la sinistra si infuria (VIDEO) : È un intervento particolarmente duro quello di Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in Parlamento. Parole molto dure nei confronti di Matteo Salvini per la gestione del caso Sea Watch, a cui arriva una replica altrettanto piccata da parte del Ministro e una contro-replica che non accenna a placare i toni polemici del confronto. Quello che, però, fa sensibilmente lievitare il livello dello scontro è la reazione da parte del leader ...

Radio Italia Live - trionfo a Palermo tra il bacio al produttore di Achille Lauro al produttore e uno scivolone della Mannoia sul palco : Grande successo per il secondo appuntamento di Radio Italia Live-Il Concerto, che dopo Milano si è spostato al Foro Italico di Palermo. L’abbraccio della città si è tradotto in 44mila presenze che hanno applaudito Fabrizio Moro, Paola Turci, Benji e Fede, Irama, Il Volo e tanti altri. Tra i momenti “cult” di una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale Italiano, lo scivolone di Fiorella Mannoia sul ritmo de Il senso: sul ...

Basta un bacio tra donne allo stadio per essere etichettati nella rainbow family : Su Repubblica Emanuela Audisio commenta lo scalpore suscitato dal bacio tra Magdalena Eriksson e Pernille Harder. Mondiale femminile. Lunedì la Svezia ha battuto il Canada qualificandosi ai quarti e Magdalena, difensore del Chelsea e della nazionale svedese, è stata raggiunta in campo da Pernille, attaccante danese che gioca nel Wolfsburg, sua compagna da sette anni. Pernille non si è qualificata ai Mondiali ma si è presentata alla partita con ...

Un bacio che unisce - la pazza storia d’amore tra Magdalena Eriksson e Pernille Harder : due cuori divisi da un Mondiale : Svedese una e danese l’altra, fidanzate da sette anni ma costrette a scontrarsi per andare al Mondiale di Francia: una ce l’ha fatta, mentre l’altra fa il tifo dalla tribuna Storicamente si sa, Svezia e Danimarca non è che si amino alla follia, nonostante i 4 chilometri di stretto che dividono i due Paesi scandinavi. Frecciatine, punture e anche qualche sfottò, soprattutto quando si parla di calcio. Il biscotto di Euro ...

Il bacio più bello del mondiale femminile è quello tra Magda Eriksson e Pernille Harder : Il bacio più bello del mondiale femminile è quello che la calciatrice svedese Magda Eriksson ha dato alla sua compagna, la calciatrice danese Pernille Harder. La Svezia si è qualificata ai quarti di finale imponendosi sul Canada. A fine partita il dolce bacio tra le due atlete.Fidanzate da sette anni, le due si erano affrontate durante la fase a girone dei Mondiali. La Svezia ha avuto la meglio sulla Danimarca, ma la ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019 : Il Primo bacio tra Ferit e Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Puntate dal 1 al 5 Luglio 2019: Demet vuole rivelare a Ferit chi le ha consegnato i documenti che l’hanno avvantaggiata nel processo di adozione. Questo per mettere Nazli in cattiva luce. Bulut viene assegnato ai coniugi Onder ma lui non vuole e scappa di casa! Anche in questa settimana le trame di “Bitter Sweet”, la serie turca in onda tutti i giorni su Canale 5, sono mosse dall’invidia, dalla gelosia e dalla ...

Puntate Beautiful - il bacio tra Brooke e Bill : la reazione di Ridge : Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre che Bill ha baciato Brooke Ridge viene a conoscenza del bacio tra Brooke e Bill, secondo le anticipazioni di Beautiful. Nel corso delle prossime Puntate in onda su Canale 5, la Logan sostiene l’ex marito nella battaglia per la custodia del piccolo Will. Il capo della Spencer Publications si ritrova a […] L'articolo Puntate Beautiful, il bacio tra Brooke e Bill: la reazione di Ridge proviene da ...

È amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis - la prima foto del bacio : Non ci sono più dubbi. È amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il pilota e l'influencer ed ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' negli ultimi tempi sono inseparabili. Dopo gli scatti e i video pubblicati sui social arriva anche la foto del bacio. A paparazzare i due in Sardegna è stato il settimanale 'Chi'.Continua a leggere

Il bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone : L'esclusiva è di Chi, che ha immortalato il "primo" bacio tra la influencer e il pilota di MotoGp. Ecco a voi servito il "primo" bacio del gossip dell'estate, la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L'ex di Andrea Damante (e di Irama) e l'ex di Belen Rodriguez stanno insieme. Da settimane, infatti, si rincorrevano le voci e gli indizi sulla liaison e ora sono arrivati anche gli scatti, a confermare il tutto. ...

Svelato il bacio tra Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita - video e testo del nuovo singolo in radio : Shawn Mendes e Camila Cabello in Señorita spiegano il motivo del bacio che è comparso in questi giorni e che rappresenta uno dei fotogrammi del nuovo video dedicato al singolo che è entrato in rotazione radiofonica a cominciare dal 21 giugno. I due sono tornati a collaborare dopo il debutto in I Know What You Did Last Summer nel 2015, che è contenuto nell'album di grande successo dell'artista canadese, Handwritten, che ha portato in giro per ...