I medici vogliono staccare la spina a Tafida | 5 anni I genitori | Curiamola in

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Idi una bambina di cinquein coma hanno intrapreso una battaglia legale contro l’ospedale inglese Royal London Hospital, per permettere alla figlia di farsi curare in Italia, anziché sospendere la respirazione artificiale, come suggerito dai. Lo riportano i quotidiani britci.è malata da sei mesi: svegliatasi la mattina del 9 febbraio con un forte mal di testa, la bambina è poi collassata ed è stata portata daid’urgenza in ospedale. Dopo essere stata trasferita in diverse strutture, è arrivata al Royal London Hospital, dove si trova tutt’ora, attaccata ad un respiratore.è affetta da una malformazione artero-venosa e idell’ospedale londinese hanno dichiarato che è nel miglior interesse della paziente lasciarla morire. Un portavoce del Barts NHS ...

