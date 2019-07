I luoghi di Montalbano in Sicilia fanno il pieno dei turisti

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Francesca Capizzi Piazza Duomo Chi arrivava a Porto Empedocle fino a qualche anno fa trovava il cartello di benvenuto che indicava “Porto Empedocle Vigata” Isimbolo della fiction, figlia dei romanzi scritti dalla penna di Andrea Camilleri sono sempre più gettonati. Il commissarioè amato in ogni angolo del mondo. Iarrivano dall’Italia e dall’estero pronti per immortalare con uno scatto queisimbolo che raccontano lain tutte le sue sfaccettature. Francesi, Tedeschi, Spagnoli, ma anche tanti australiani interessati a conoscere i borghi, le spiagge e i paesini descritti dallo scrittore agrigentino. In questi mesi, gli ufficici del comune di Ragusa sono presi letteralmente d’assalto. C’è chi decide di seguire le indicazioni descritte nei vari siti, c’è chi invece preferisce delle vere e proprie guideche per un tour tutto ...

