Huawei brevetta in Cina una modalità per fotografare la Luna

tuttoandroid

(Di mercoledì 17 luglio 2019), in, la tecnologia che permette di scattare foto allautilizzando un dispositivo elettronico, come accade già suP30. L'articoloinunaperlaproviene da TuttoAndroid.

Notiziedi_it : Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa, dagli USA altro spiraglio per uscire dalla crisi… - Italia_Notizie : Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa, dagli USA altro spiraglio per uscire dalla crisi - TutteLeNotizie : Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa, dagli USA altro spiraglio per… -