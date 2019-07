Hawaii | telescopio su montagna sacra | proteste per il progetto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Da giorni numerose persone protestano sull’isola di Mauna Kea, alle, contro la realizzazione di un grandesullapiù alta dell’arcipelago, considerata dai residenti un luogo sacro. I manifestanti, giorno dopo giorno, si radunano pacificamente alla base di Mauna Kea, per impedire il posizionamento delle attrezzature sul sito designato per la realizzazione delda 1,4 miliardi di dollari. I residenti sostengono che ilviolerà terreni sacri per i nativi hawaiani. L'articolosuper ilMeteo Web.

