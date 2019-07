Grazie a Conte i grillini scoprono che per contare qualcosa basta chiedere a Di Maio di

Stromboli - Conte : “Costantemente aggiornato sulla situazione - Grazie ai soccorritori” : “Un pensiero a Massimo Imbesi che ieri ha perso la vita a Stromboli e un abbraccio a i suoi cari. Nella notte sono rimasto in costante contatto con il @DPCgov per essere aggiornato sulla situazione. Ringrazio tutte le forze coinvolte nelle operazioni di soccorso e assistenza“: lo ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Stromboli, Conte: “Costantemente aggiornato sulla situazione, grazie ai ...

Niente procedura d'infrazione - Di Maio : 'Grazie a Conte - ma fu Pd a provocare il dissesto' : Conte e il suo governo sono riusciti di nuovo ad evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. Infatti dalla riunione del collegio dei commissari è giunto il via libera definitivo, mentre Pierre Moscovici ha affermato che l'Italia ha accettato alcune condizioni per evitare l'avvio della procedura. Esultano dunque tutti gli interessati, da Tria, a Enzo Moavero Milanesi, sino a Luigi Di Maio. Scampato pericolo per l'Italia Alla riunione dei capi di ...

Pedullà : La Serie A ritrova la frenesia del colpo sul mercato Grazie a Conte e Ancelotti : Basta depressione da calciomercato, scrive Pedullà sul Corriere dello Sport. La Serie A torna a segnare grandi colpi, ovvero grandi acquisti e ancora non è finita, anzi, il gioco è appena cominciato. Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma. Tutti i club si lanciano nella corsa, garantendo una competitività rinnovata al campionato, che si libera dalle “cianfrusaglie”. Una “ritrovata frenesia da ‘grande colpo’” ...

Grazie a Conte - la Juventus sta costruendo una squadra europea : Il 2019 sarà un anno di grande cambiamento per la Juventus appena affidata alle cure psico-tattiche di Maurizio Sarri. Un mutamento pari a quello avvenuto nel 2010, con l’avvento della nuova dirigenza guidata da Beppe Marotta. In quell’anno che oggi suona lontano, dipinto come fallimentare a causa del settimo posto finale, sono state poste le basi per la grande cavalcata del decennio successivo. Chi avrebbe mai pensato, tra gli juventini (come ...

Milan - Berlusconi e i suoi consigli : “Giampaolo è arrivato Grazie a me. Conte? Lo avrei visto bene in rossonero” : Silvio Berlusconi indossa le vesti di consigliere e guarda al futuro del Milan: Giampaolo in rossonero grazie alle sue ‘dritte’, con Gattuso qualche screzio tattico, rimpianto Conte Nonostante non sia più il presidente del Milan, Silvio Berlusconi continua a dare consigli alla sua ex squadra, parlando spesso con il nuovo presidente Scaroni. Il leader di Forza Italia, intervistato a margine della presentazione del libro di ...

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche Grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Solo olive senza nocciolo per Conte - Grazie : Perfino uno come me avrebbe in mano elementi sufficienti per commentare l’intervento solenne del presidente del Consiglio. Eviterò di farlo. Vorrei però lo stesso dare un consiglio. Non a lui. Per stravagante che possa sembrare, alla “Saclà spa. Sottaceti e sottolio”. Dicendole più o meno: “Spettabi

Olanda - il numero uno dei laburisti canta vittoria : “Abbiamo sconfitto i sovranisti in Olanda Grazie ai contenuti seri” : “In Olanda abbiamo sconfitto i sovranisti grazie ai contenuti seri, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea e numero uno dei laburisti del Pvda, Frans Timmermans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll ...

