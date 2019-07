Governo | Molinari Lega alla ministra per il Sud Lezzi | “Senza riforma delle Autonomie

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Senza l’Autonomia, non c’è il. Perché il tema è nel contratto trae M5s”. A dirlo, intervenendoCamera, è il capogruppo del Carroccio, Riccardo, rivoltoper il Sud, Barbara, sul tema dellasull’Autonomiaregioni. Leggi Anche Autonomia, Corte dei Conti: “Eventuali nuove materie di competenza regionale non si possono sottrarre a perequazione” L'articoloper il Sud: “Senza, non c’è” proviene da Il Fatto Quotidiano.

