Governo | Calenda | ‘Pd e M5S? spero sia il sole o gli eccessi alcolici’

Pd - Calenda : “È un asilo - in disaccordo sulle cavolate. Gentiloni chiami le componenti e costruisca Governo ombra” : “Una situazione di nuova conflittualità e divisioni interne assurde non sulle politiche, sui cui fondamentali siamo d’ accordo, ma sulle cavolate. Ci sono due eventi che hanno determinato questa implosione: il caso Luca Lotti sul cui comportamento io sono stato chiaro e ho reputato inaccettabile perché non aveva alcuna delega per occuparsi del Csm e la segreteria che non ha funzionato ed evidentemente è stato un colpo mancato”. ...