Gossip Girl | il reboot è ufficiale | la serie torna in tv con nuovi personaggi

Ufficiale il reboot di Gossip Girl - una versione teen di Sex and The City che indigna i fan della serie originale : Ormai non è più un segreto: il reboot di Gossip Girl si farà. Mesi fa circolava una voce di corridoio sulla possibilità di far tornare in vita la serie cult di Josh Schwartz e Stephanie Savage, ma si trattava di un'idea piena di fondamenta. Sette anni dopo la fine dello show originale, e dopo l'approdo sulla piattaforma Netflix, il reboot di Gossip Girl si concretizza. La HBO Max ha ordinato 10 episodi dalla durata di un'ora che introdurranno ...

Gossip Girl - HBO Max ordina il reboot-sequel della serie cult : Gossip Girl torna, in una formula a metà tra il sequel, il reboot e lo spinoff, un modo per riprendere una formula consolidata, rimettere insieme il team dietro il piccolo cult Young Adult concluso nel 2012 senza toccare l'originale.WarnerMedia decide di realizzare una nuova serie legata a Gossip Girl per la sua piattaforma di streaming da poco nominata ufficialmente HBO Max. Un modo per riunire su questa attesa piattaforma di streaming sia i ...

“Gossip Girl” : si parla di un reboot e Chace Crawford parteciperebbe volentieri : Evvai The post “Gossip Girl”: si parla di un reboot e Chace Crawford parteciperebbe volentieri appeared first on News Mtv Italia.