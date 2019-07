Google Maps ti dirà quante bici ci sono in una stazione del bike sharing

Google Maps si arricchisce del supporto al bike sharing in 24 città di tutto il Mondo : Quello del bike sharing è un fenomeno sempre più in espansione e il team di Google Maps ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un servizio sempre più completo che possa aiutare chi decide di puntare su tale soluzione per i propri spostamenti. Secondo un recente report, sono oltre 1.600 i sistemi di bike […] L'articolo Google Maps si arricchisce del supporto al bike sharing in 24 città di tutto il Mondo proviene da tuttoAndroid.

Huawei Band Maps trasforma la vostra smartband Huawei in un navigatore con Google Maps : Huawei Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 4 e sullo smartwatch Huawei Watch. Nelle impostazioni è possibile scegliere le unità di misura, la distanza a cui notificare, quali dati mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione desiderata (camminata oppure ...

Siete Local Guide di Google? Scoprite come guadagnare punti con gli elenchi di Google Maps : Google sta inviando delle email alle sue Local Guide per informarle della possibilità di guadagnare punti creando elenchi su Google Maps. L'articolo Siete Local Guide di Google? Scoprite come guadagnare punti con gli elenchi di Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Google aggiunge migliaia di servizi igienici a Google Maps - per ora in India : A volte Google Maps può aiutarci a trovare un bagno nelle vicinanze, ma l'app storicamente ha difficoltà a elencare edifici adibiti esclusivamente a servizi igienici pubblici. Google sta affrontando questo problema in India e sta collaborando con i funzionari del governo Indiano per aggiungere più di 45.000 servizi igienici a Google Maps nell'ambito di una nuova campagna "Loo Review". L'articolo Google aggiunge migliaia di servizi igienici a ...

Su Google Maps sconti nei ristoranti vicini : la novità del momento : Le sorprese di Google Maps non sono finite, dal momento che, come riportato dal blog ufficiale della divisione indiana di Google, stanno debuttando gli sconti per i ristoranti presenti in prossimità della localizzazione, anche se per adesso disponibili solo sul territorio indiano (potrebbe anche restare solo loro esclusiva). Dopo il tachimetro e la segnalazione degli autovelox fissi e mobili (volendo citare soltanto le novità più rilevanti), il ...

Su Google Maps debuttano gli sconti per i ristoranti nei dintorni : Google Maps introduce a partire dall'India una nuova funzione che consente di ottenere uno sconto presso i ristoranti nei dintorni: scopriamo come funziona mentre aspettiamo di sapere se arriverà anche in Europa. L'articolo Su Google Maps debuttano gli sconti per i ristoranti nei dintorni proviene da TuttoAndroid.

Ecco come eliminare automaticamente la cronologia delle posizioni in Google Maps : Se preferite che la cronologia delle posizioni memorizzate da Google Maps venga cancellata in automatico senza la necessità di ricordarsi di farlo manualmente, è sufficiente seguire pochi semplici passaggi. L'articolo Ecco come eliminare automaticamente la cronologia delle posizioni in Google Maps proviene da TuttoAndroid.

La NASA vuole portare il GPS sulla Luna - ma non per Google Maps : La NASA sta lavorando a un obiettivo: portare un sistema GPS sulla Luna funzionale alla missione Artemis e non solo. Partono i lavori per migliorare il precedente sistema NavCube con l'obiettivo di aprire una nuova frontiera per la localizzazione spaziale. L'articolo La NASA vuole portare il GPS sulla Luna, ma non per Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Così Google Maps ci avvisa se i mezzi pubblici sono in ritardo o affollati : Prima la segnalazione degli autovelox, ora il real time sui mezzi pubblici. Google Maps continua a evolvere, diventando sempre di più un'App fondamentale per gli spostamenti. L'ultima versione rilasciata...

Ritardi e affollamento autobus con Google Maps : tutto quello che serve sapere : Che Google Maps stesse ampliando i propri orizzonti lo si era capito già da un po': autovelox fissi e mobili, informazioni su incidenti e rallentamenti, adozione del tachimetro, servizio per smascherare eventuali tassisti poco onesti (avete presente quando provano ad allungare il percorso per far sborsare più soldi ai poveri passeggeri ignari del raggiro?), ed adesso le indicazioni sui Ritardi nel percorso e l'affollamento dei autobus pubblici. ...

In piedi o seduti - puntuali o in ritardo? Con Google Maps i mezzi pubblici saranno sempre sotto controllo : Google Maps sta rilasciando due nuove funzioni dedicate a chi viaggia spesso con i mezzi pubblici, aiutandoli a capire i ritardi e il livello di affollamento. L'articolo In piedi o seduti, puntuali o in ritardo? Con Google Maps i mezzi pubblici saranno sempre sotto controllo proviene da TuttoAndroid.

Un errore di Google Maps porta un centinaio di automobilisti in una strada piena di fango : In Colorado circa cento automobilisti hanno seguito il percorso indicato da Google Maps per uscire da un ingorgo causato da un incidente sulla strada che conduce all’aeroporto di Denver. Ma col navigatore sono finiti in una via piena di fango, dove diverse macchine sono rimaste impantanate senza riuscire più a muoversi.Continua a leggere

Non affidate ciecamente le vostre vacanze a Google Maps - potreste finire come questi automobilisti : Se non avete il senso dell’orientamento, e tendete a fidarvi ciecamente di Google Maps per i vostri spostamenti, dovete leggere cosa è accaduto a Connie Monsees e a un altro centinaio di automobilisti in Colorado, Stati Uniti. Domenica scorsa, mentre si dirigeva al Denver International Airport per prendere il marito, Connie ha incontrato un incidente […] L'articolo Non affidate ciecamente le vostre vacanze a Google Maps, potreste ...

Si evolve ancora Google Maps : grandi sorprese - in anteprima per alcuni : Google Maps ultimamente ha fatto faville, integrando nel proprio sistema di navigazione alcune funzionalità cardine di cui proprio non si poteva più fare a meno (ci riferiamo alla segnalazione degli autovelox fissi mobili, degli incidenti e dei rallentamenti, oltre che dell'innesto del tachimetro per il controllo della velocità del proprio veicolo in presa diretta). Non intende fermarsi qui il colosso di Mountain View: se siete guide locali di ...