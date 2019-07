Gli insetti fanno bene alla salute | più dell’olio d’oliva e delle arance | i risultati di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Mauro Serafini, Giampiero Sacchetti, Natalia Battista e Carla Di Mattia – tutti ricercatori della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali – hanno pubblicato il 15 luglio 2019 lo studio “Antioxidant Activities in vitro of Water and Liposoluble Extracts Obtained by Different Species of Edible Insects and Invertebrates” sulla rivista scientifica “Frontiers in Nutrition and Sustainable diets”, secondo il quale glicommestibili sono ricchissimi di antiossidanti, anche più di quelli contenuti nell’olioe nel succo d’arancia. In particolare, il team di UniTe ha scoperto che il baco da seta, la cicala gigante e il bruco africano, hanno fino al doppio dei valori antiossidanti, mentre le cavallette e i grilli contengono fino a cinque volte tanto quelli del succo d’arancia fresco. Come ha spiegato l’autore principale dello studio Mauro Serafini, ...

