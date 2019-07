“Gli alieni esistono” | l’astronauta NASA non ha dubbi e spiega perché

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “Sarebbe ingenuo pensare che ci sia vita solo sul nostro pianeta: credo che gli extraterrestri esistano ma dubito che abbiano l’aspetto degliverdi che vediamo nei film“: lo ha dichiarato Jessica Meir, che a settembre farà parte di una missione che per la prima volta la porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale. “Altre forme di vita nell’universo ci sono sicuramente. Statisticamente ci sono state, ci sono e ci saranno, anche se la loro vita potrebbe non somigliare affatto alla nostra e date le dimensioni dell’universo, del tempo e dello spazio, potremmo non avere mai la prova gli uni degli altri“, ha dichiarato in un’intervista all’AGI la 42enne astronauta statunitense della, che potrebbe anche diventare la prima donna a mettere piede sulla Luna nel 2024 con la missione Artemis: “Vorrei proprio essere io quella ...

