Giuseppe Conte riferirà in Senato sul caso Lega-Russia il prossimo 24 luglio

Matteo Salvini - l'atto di guerra di Giuseppe Conte sui fondi russi alla Lega : il premier dice sì al Pd : Regolamento di conti in aula tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dopo l'altissima tensione sul voto contrario della Lega a Ursula Von der Leyen presidente della Commissione Ue, il premier ha accettato di intervenire al Senato per riferire sul caso dei presunti fondi russi al Carroccio

Matteo Salvini ignora Giuseppe Conte : "Delle inchieste me ne frego perché tanto la Lega cresce ancora" : "La Lega cresce nei sondaggi anche questa settimana in cui si è parlato di spie russe. Quindi chi volesse metterci in difficoltà deve trovare altro argomento perché questo non funziona". Matteo Salvini va avanti come un treno forte delle ultime rilevazioni che danno la Lega in continua crescita

Giuseppe Conte : "Se qualcuno pensa di anticipare la manovra finanziaria - è scorrettezza istituzionale" : Giuseppe Conte commenta l'incontro di Salvini con i sindacati e le associazioni: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze per conto delle parti sociali, ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non è corretto affatto e si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Matteo Salvini - Giuseppe Conte infastidito : "Avrebbe dovuto ammettere la presenza di mele marce come Savoini" : Giuseppe Conte è rimasto "stupito, quasi sbigottito", per come Matteo Salvini e buona parte dei leghisti abbiano scaricato, disconoscendolo, Gianluca Savoini. Ancor di più, quello che ha lasciato di stucco il presidente del Consiglio, è l'invito giunto per mail a Savoini da Claudio D'Amico - consigliere diplomatico di Palazzo Chigi

La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini : La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini, il collaboratore del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini al centro del caso sui rapporti tra la Lega

Matteo Salvini gelato da Giuseppe Conte : "Savoini da Putin - è stato invitato dal tuo consigliere" : Alla cena di Palazzo Madama in onore di Vladimir Putin, Gianluca Savoini non era un imbucato. Ad annunciarlo, nella tarda serata di sabato, una nota di Palazzo Chigi. Dopo un rapido controllo, allo staff del premier Giuseppe Conte risulta che il 4 luglio scorso sia stato concesso un pass al presidente dell'associazione Lombardia-Russia

Giuseppe Conte si appiattisce su M5s ed Elisabetta Trenta : immigrazione e rimpatri - attacco a Matteo Salvini : Torna a schierarsi in modo netto col M5s, Giuseppe Conte, il premier grillino. Lo fa in un colloquio con il Corriere della Sera dove, dopo le polemiche e i casi degli ultimi giorni, si parla di immigrazione. E il premier, rivolgendosi a Palazzo Chigi, avverte: "Nessuno può fare da solo"

Giuseppe Conte su Lorenzo Fontana : "Ben lieto di accettarlo come ministro per gli Affari Europei" : Ormai è sostanzialmente ufficiale. Sarà Lorenzo Fontana il prossimo ministro degli Affari Europei. La conferma arriva da Giuseppe Conte, che lasciando l'assemblea dell'Ania ha affermato: "Sono ben lieto di accettare la proposta di Fontana ministro degli Affari Europei". Vice-segretario federale della Lega

Bellomo indagato per minacce e calunnia al premier Giuseppe Conte : lo denunciò per evitare di essere destituito : Francesco Bellomo aveva cercato di “turbare l’attività” e “impedire la partecipazione alla votazione finale” di Giuseppe Conte e Concetta Plantamura sul procedimento disciplinare che poi portò alla sua destituzione. Prima con la causa civile da 250mila euro, poi con alcune lettere nelle quali venivano accusati di essere incompatibili, arrivando a chiedere la ricusazione e facendo arrivare a tutti i componenti del ...

Matteo Salvini conferma : "Ho fatto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue" : Nel giorno dello scontro con Vincenzo Spadafora e col M5s, Matteo Salvini ufficializza a Montecitorio il fatto che sia stato chiuso il cerchio sul ministro per gli Affari Europei: "Ho proposto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti"

Giudice Bellomo arrestato : impose 'dress code' alle borsiste e minacciò Giuseppe Conte : Tegola per l'ex magistrato Francesco Bellomo, che nelle ultime ore è stato messo agli arresti domiciliari per maltrattamento ed estorsione aggravata nei confronti di alcune borsiste e di calunnia e minacce ai danni dell'attuale premier Giuseppe Conte. Francesco Bellomo, 49 anni, avrebbe imposto un vero e proprio 'dress code' alle donne che frequentavano il corso presso la scuola di formazione giuridica 'Diritto e scienza' di Bari, corso per la ...

Francesco Bellomo arrestato. Estorsione e ricatti sessuali alle stagiste - minacce contro Giuseppe Conte : Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, magistrato (ora sospeso) del Consiglio di Stato e dottore e direttore scientifico dei corsi post universitari per la preparazione al concorso in magistratura. È accusato di maltrattamenti ed estorsioni nei confronti di quattro studentesse di quei corsi nonché di calunnia e minacce ai danni dell'attuale premier Giuseppe Conte