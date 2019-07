Giuliana De Sio confessa: Per tre volte ho perso il bambino (Di mercoledì 17 luglio 2019) Giuliana De Sio si è concessa per un'intervista a 360 gradi nel salotto di Pierluigi Diaco e si è raccontata tra lavoro e vita privata, confessando le tre interruzioni di gravidanza e il grande amore per Elio Petri. Giuliana De Sio è stata protagonista di una lunga intervista su Rai1 con Pierluigi Diaco nel programma Io e te. L'attrice, oggi 63enne, è uno dei volti più amati della tv, è stata protagonista indiscussa di tantissime fiction di successo oltre che di film che hanno segnato le epoche che hanno attraversato.



Sulle poltrone del programma estivo della Rai, Giuliana De Sio si è lasciata andare a confidenze personali e ha spaziato dal lavoro alla vita privata con la stessa sincerità, senza risparmiare dettagli, anche dolorosi. A Pierluigi Diaco ha confessato che in questo momento nella sua vita non c'è nessun uomo, perché “i maschi non si prendono il peso dei miei conflitti interiori.” Il discorso non poteva poi non convergere sul grande Elio Petri, con i quale la donna ha avuto una lunga relazione, tanto da ammettere che “lui è stato l’uomo più importante della mia vita.” Per il regista, Giuliana De Sio non ha che bellissime parole: “Vedere il suo volto, mi emoziona. Nel mio cuore per lui c’è sempre spazio. Tutto quello che di buono e di sofisticato io sono, lo devo solo a lui. persone come lui non ne nascono più. I grandi intellettuali di quella epoca lì, non ci sono più.” (Di mercoledì 17 luglio 2019)De Sio si è concessa per un'intervista a 360 gradi nel salotto di Pierluigi Diaco e si è raccontata tra lavoro e vita privata,ndo le tre interruzioni di gravidanza e il grande amore per Elio Petri.De Sio è stata protagonista di una lunga intervista su Rai1 con Pierluigi Diaco nel programma Io e te. L'attrice, oggi 63enne, è uno dei volti più amati della tv, è stata protagonista indiscussa di tantissime fiction di successo oltre che di film che hanno segnato le epoche che hanno attraversato.Sulle poltrone del programma estivo della Rai,De Sio si è lasciata andare a confidenzenali e ha spaziato dal lavoro alla vita privata con la stessa sincerità, senza risparmiare dettagli, anche dolorosi. A Pierluigi Diaco hato che in questo momento nella sua vita non c'è nessun uomo, perché “i maschi non si prendono il peso dei miei conflitti interiori.” Il discorso non poteva poi non convergere sul grande Elio Petri, con i quale la donna ha avuto una lunga relazione, tanto da ammettere che “lui è stato l’uomo più importante della mia vita.” Per il regista,De Sio non ha che bellissime parole: “Vedere il suo volto, mi emoziona. Nel mio cuore per lui c’è sempre spazio. Tutto quello che di buono e di sofisticato io sono, lo devo solo a lui.ne come lui non ne nascono più. I grandi intellettuali di quella epoca lì, non ci sono più.”

L'unico rimpianto del privato di Giuliana De Sio è di non aver avuto un figlio, anche a causa di tre gravidanze interrotte: “Ho cercato tante volte la maternità, ma non è andata mai. Sono stata sfortunatissima. Ho avuto tre gravidanze e per tre volte, al quarto mese, ho perso questo bambino e quindi, forse, non doveva andare. A me sarebbe tanto piaciuto diventare madre perchè avrei voluto mettere in atto alcuni principi che ho rispetto alla maternità. Tanti miei amici e amiche sono diventati padri e madri e nella mia testa vedo commettere tanti errori. Oggi, il bambino è una piccola star che comanda tutto e poi vengono su degli esseri, soprattutto maschili, che fanno far soffrire noi donne.”



I 35 anni di psicanalisi hanno segnato la vita di Giuliana De Sio, che nell'ambiente televisivo e cinematografico è molto amata anche per il suo carattere e per i suoi modi sempre gentili. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante l'intervista con Pierluigi Diaco, negando di essersi mai sentita in competizione con le sue colleghe: “Senza offesa, siamo attrici, non sciampiste. Siamo delle professioniste.”