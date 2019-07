GIOVANI E LAVORO I diplomi e le lauree più ricercati dalle imprese

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione GIOVANIle a +26% (3) : (AdnKronos) - "E il fatto che le aziende siano coinvolte nel processo di definizione delle tipologie assicura che i profili lavorativi proposti siano effettivamente rispondenti alle necessità produttive, e che le aziende abbiano un reale interesse a prendere apprendisti", spiega. Quasi la metà degli

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione GIOVANIle a +26% : Padova, 4 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Di Maio esulta: per la prima volta dal febbraio 2012 il tasso di disoccupazione è sceso sotto la soglia psicologica del 10 per cento mentre il tasso di occupazione è al livello più alto dal 1977. Buone notizie, quelle fornite di recente dall’Istat, ci manche

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione GIOVANIle a +26% (2) : (AdnKronos) - "Ma è, appunto, soprattutto a livello giovanile che il confronto con l’Italia assume esiti drammatici, facendo risultare evidente il mismatch che continua ad esserci tra offerta di posti di Lavoro tecnici nel manifatturiero e un sistema formativo che non li sforna nei tempi e nelle qua

L’Italia stretta tra GIOVANI che non trovano lavoro e un governo anti-impresa : L’Italia della torrida estate 2019 è lacerata, ancora una volta, da profonde contraddizioni. Tra un’economia stagnante, a crescita zero o poco più (a dispetto delle previsioni del premier Giuseppe Conte che ancora pochi mesi fa preannunciava “un anno bellissimo” e dell’ex ministro Paolo Savona che proclamava una crescita del 2% ) e un “Decreto Crescita” che promette vaghezze ma in concreto ...

GIOVANI E LAVORO/ La sfida dell'Ue per non perdere una generazione : Con il mese di luglio è partita la presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea. Tra le priorità quella del LAVORO

SCUOLA - UNIVERSITÀ E LAVORO/ Le mosse per non vanificare la formazione dei GIOVANI : Per molti giovani italiani questo è un periodo di scelte importanti sul proprio futuro formativo, troppo spesso poco premiato sul LAVORO

Ausilio - altro capolavoro! Le GIOVANI plusvalenze Inter funzionano ancora : Ausilio, altro capolavoro! Le giovani plusvalenze Inter funzionano ancora 30 giugno. Per il mondo del calcio è il giorno di stagione ufficialmente terminata, contratti che cessano, prestiti che scadono e plusvalenze. Dall’entrata in vigore del Fair Play Finanziario, proprio queste ultime fanno parte della vita di tutti i giorni dei club. Raggiungere l’obiettivo è fondamentale per poter operare in entrata sul mercato con qualche ...

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai migranti - ma intanto i GIOVANI vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere

Lavoro : Casasco (Confapi) - 'GIOVANI - innovazione e semplificazione per crescita' : Milano, 20 giu. (Labitalia) - “Occupazione giovanile, innovazione, sostegno alle imprese: in una [...]

Sicilia : GIOVANI e lavoro - Cisl apre nove sportelli nei capoluoghi dell'isola (2) : (AdnKronos) - "Più di un giovane Siciliano su due, tra 15 e 24 anni, in Sicilia non ha occupazione - sottolinea la Cisl - Neppure un lavoro povero". Occupazioni che si concentrano soprattutto nei settori della logistica, della distribuzione, della cura della persona" e di cui gli "involontari protag

Lavoro : a Vicenza domani GIOVANI piantano tende in piazza 'per contratto e salario' : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - L'appuntamento è per venerdì sera alle 21 nella centralissima piazza Castello di Vicenza. La parola d'ordine: rispetto. Che si declina anzitutto in un contratto e un salario dignitoso per tutti. Sono le richieste dei "giovani con esperienza", così si definiscono i prom

Lavoro : Boccia - 'serve grande piano di inclusione di GIOVANI' : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incremento di occupazione e del Lavoro è il fine di tutto, serve un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del Lavoro, detassando il Lavoro per i giovani e poi avviare una grande stagione di infrastrutture per il paese, in chiave europea, che avrebbe un eff

Lavoro : da Regione Veneto 17 mln per 'Garanzia GIOVANI' (2) : (AdnKronos) - Secondo il report di Veneto Lavoro sono 80 mila i giovani under 29 che in Veneto hanno trovato Lavoro con garanzia Giovani. I patti di servizio attivi ad oggi sono circa 90.000. Tuttavia la platea dei potenziali beneficiari, cioè dei giovani under 30 che non studiano e non lavorano, sc

GIOVANI e under50 - lo specchio delle attuali difficoltà del mercato del lavoro : I numeri diffusi dall’ente statistico sull’occupazione confermano un andamento fiacco del mercato del lavoro ad aprile. È tutto sostanzialmente fermo, e in linea con il clima di incertezza e di scarsa crescita che contraddistingue in questo momento l’Italia...