Giornata mondiale delle emoji | tutte le novità in arrivo

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes dominatrice - +164 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton a +39 su Bottas - Vettel a -100 : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata mondiale dello squalo - ecco le radici della nostra (irrazionale) paura : 1975, il pubblico in attesa di Lo squalo (Photo by Bettmann Archive/Getty Images) Da alcuni anni molte associazioni per la conservazione della natura celebrano la Giornata mondiale dello squalo, lo Shark Awareness Day, il 14 luglio. Non è facile risalire alle origini di questa campagna: negli Stati Uniti sembra esista in qualche forma almeno da metà anni Novanta, ma non è chiaro di chi sia stata l’idea. La data è sempre intorno alla metà ...

Giornata mondiale della Popolazione - sulla Terra saremo 8 miliardi ma sempre più anziani : In tutto il mondo oggi giovedì 11 luglio si festeggia la Giornata Mondiale della Popolazione, una ricorrenza fissata nel 1989 dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche riguardanti la sovrapPopolazione e aumentare la consapevolezza riguardo a tematiche legate alla demografia. La data è ispirata all'11 luglio 1987 quando la Popolazione Mondiale raggiunse la quota di 5 miliardi. ...

Oggi è la Giornata mondiale della Popolazione : siamo quasi 8 miliardi - 2 - 7 miliardi in più dal 1987. Le ultime tendenze : Sono serviti migliaia di anni prima che la Popolazione Mondiale arrivasse a 5 miliardi nel 1987. 32 anni dopo, siamo vicini agli 8 miliardi. Questa crescita esplosiva preoccupa i leader delle Nazioni Unite, che hanno creato la Giornata Mondiale della Popolazione nel 1989 per aumentare la consapevolezza sui problemi causati dalla sovrapPopolazione. Questa ricorrenza è osservata l’11 luglio di ogni anno. Oggi la Popolazione Mondiale è di 7,7 ...

